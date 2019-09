Její vysportované křivky se kulatí. Cibulková nehrála od 28. května soutěžní zápas a místo tenisu si dopřává odpočinku, ale zřejmě i požitků v podobě dobrého jídla. „V těchto dnech není lehké obléct mě sexy,“ napsala Dominika pod jeden svůj snímek na Instagramu a přiživila tak spekulace, že je opravdu těhotná.

Když se ji jeden z fanoušků na sociální síti narovinu zeptal, jestli je v očekávání, a proto je těžké ji obléct, přišla v zápětí od tenistky i odpověď. „Je to proto, protože sem přibrala,“ uvedla Cibulková. Před třemi lety v rozhovoru prozradila, že už by pomalu chtěla být matkou, ale ještě nenastala ta správná chvíle. A co teď?