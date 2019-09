Svatební mejdan roku! Z tenistů šly dámy do kolen. Goffin ukázal lachtana!

Veškeré zábrany fešáci odhodili na sobotní svatbě Pouilleho, který si vzal za ženu krásnou nevěstu Clemence Bertrandovou.

Po oficialitách přišla na řadu čirá zábava. A hlasitá muzika strhla pány natolik, že si to proti sobě rozdali během výzvy přímo na parketu.

Monfils o svých fyzických dispozicích přesvědčuje neustále. Jeho kozáček tentokrát strhl k heroickému výkonu i ostatní.

Šílené kreace předváděl sám ženich a pozadu nezůstal i jindy nenápadný Goffin.

