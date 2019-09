563. tenistka světa: jak je těžký život, když opustíte práci kvůli snu | iSport.cz

Dnes devětadvacetiletá Judanová byla ve Švédsku juniorskou šampionkou, jenže zasáhla puberta. „V 16 letech jsem byla 250. nejlepší juniorka na světě. Pak jsem se ale jako teenagerka začala vzpouzet, trávila jsem čas se špatnými lidmi, pít, kouřit, chodit se staršími muži. Říkala jsem si, že tenis nesnáším a jako osmnáctiletá jsem s ním skončila.“

Tenisovou raketu na dalších šest let odložila. Jenže pak se jí do hlavy nečekaně začal vkrádat do hlavy pocit, že jí tenis chybí. Proto se nejdřív objevila na kurtu jako tréninková partnerka svého kamaráda. Před dvěma lety se rozhodla, že půjde do téměř ukončené tenisové kariéry znovu naplno.

A zase zahazovala slibně rozjetou kariéru. Pracovala totiž jako inženýrka pro automobilku Volvo a vydělávala 30 tisíc liber (880 tisíc korun) ročně. „Lidé v práci mi říkali, jak je skvělé, že chci žít svůj sen. Ale asi si také museli myslet, co to dělám, proč odcházím ze stabilní práce a chci utrácet peníze hraním tenisu.“

GALERIE | Jak vypadá život 563. nejlepší tenistky světa, odkrývá Judanová na svém Instagramu

Ano. Když rozjíždíte tenisovou kariéru z ničeho, není to levná záležitost. Prvotní investice činila 18 000 liber (525 tisíc korun) z rodinných úspor, aby mohla začít objíždět nejméně hodnocené turnaje. Kromě toho, že se musela soustředit naplno na trénink, musela také naplno počítat: vyplatí se mi jet zrovna na tenhle turnaj kvůli prize money a bodům do žebříčku v porovnání s náklady, které kvůli tomu budu mít?

„Pokaždé je to risk. Můžu si dovolit letenku? Můžu si dovolit pár dní pobytu navíc, abych se srovnala s časovým posunem? Pojede další hráčka se mnou a budu s ní moct trénovat?“ připojila Judanová další otázky, které si musí pravidelně pokládat.

Dochází tak často ke kuriózním situacím. Bydlí třeba na pokoji se soupeřkou, s níž druhý den hraje. Přiznává, že horší je, pokud sdílíte pokoj s již vyřazenou hráčkou, zatímco vy ještě v turnajovém pavouku zůstáváte. Zvlášť když vaše spolubydlící je o deset let mladší a chce si užít pořádný večírek a na pokoj si vzít známost z baru.

A teď příjmy. Jsou hodně vzdálené třeba i prize money pro vyřazené hráče v 1. kole Wimbledonu (45 tisíc liber, 1,35 milionu korun). Judanová za vítězství na turnaji ve švédském Varbergu v květnu dostala 2350 dolarů (55 tisíc korun).

Zápasy nemají nijak strhující kulisu. Obvykle bez diváků i bez čárových rozhodčích. „V sázce je hodně a když je míček napůl venku a napůl uvnitř kurtu, 80 procent hráčů zahlásí aut.“ Švédská hráčka si také nemůže dovolit trenéra, takže soupeřky sleduje na sociálních sítích.

Judanová je momentálně šestou nejlepší švédskou tenistkou, ale z původní investice do tenisové kariéry jí zbývá 5 000 eur. „Vím, že dalších deset let už hrát nebudu. Kolik mám ještě času, abych ospravedlnila, že hraju tenis profesionálně? Vyhrávám dost. Můj cíl je vydělávat si tenisem,“ přeje si. Zatím bez záruky, že se to opravdu podaří.