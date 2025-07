Šádek: Šulc zadarmo nepůjde, máme dohodu. Další hráči musí počkat, co nový investor?

Viktoria přivedla před sezonou čtyři hráče, ze základní sestavy odešli kapitán Lukáš Kalvach a krajní univerzál Cadu. Na startu sezony zůstává v kádru i nejlepší hráč uplynulé sezony v Česku Pavel Šulc (24), na něhož dosud nepřišla adekvátní nabídka. „Ale určitě Pavel neodejde po sezoně zadarmo,“ řekl jasně Adolf Šádek, dlouholetý šéf západočeské organizace.

S jakými ambicemi jdete do sezony?

„Každý, kdo mě zná a kdo zná trenéra Koubka, zároveň ví, kde se v posledních letech jako klub nacházíme, tak mu je jasné, že do sezony jdeme s těmi nejvyššími ambicemi. Teď nechci říct, že hrajeme o titul. Jsme si plně vědomi síly našich soupeřů, ať je to Slavia, Sparta či Baník a dalších mužstev, co v minulé sezoně skončily v horní polovině tabulky. My se znovu jdeme poprat o ty nejvyšší příčky. Nechci říkat, že je to první, druhý nebo třetí. Na začátku sezony do ní samozřejmě chci jít s tím, že skončíme první. Ale říkám to se vším respektem ke Spartě, Slavii a dalším soupeřům. Účast na místech zaručující evropské poháry je spodní hranice našich přání a cílů pro tuto sezonu.“

Ligová špička se rozšiřuje, do českých klubů vstupují bohatí a silní majitelé. Je stále těžší se udržet mezi absolutní elitou?

„Kdy máte hodně peněz, neznamená to, že práci děláte lépe. Tím se samozřejmě nechci dotknout našich soupeřů. Ale vnímám to, že konkurence na přestupovém trhu nebo na úrovni platové politiky hráčů se mění. V téhle rovině jsme tahali za posledních patnáct let, co jsem tady v Plzni, v některých případech za kratší konec, takže mě to nijak neznervózňuje. Možná to může znervózňovat ty na úplné špičce, že nás těch menších a hladovějších bude kolem víc. Ale mě osobně to nijak neruší. Já svou politiku na přestupovém trhu měnit nebudu. Stejně tak se nezmění náš realizák, kluci jsou zvyklí nějak pracovat. My to měnit nebudeme jen kvůli tomu, že kolem je větší stádo vlčáků. Tlak na nás určitě bude, ale zejména na mé kolegy, kde mají movité majitele, co si jejich kluby pořídili. Ti asi budou chtít dosahovat stejných výsledků a úspěchů, jako Viktorka. Z toho pohledu nemůžeme koukat jenom dopředu, ale musíme koukat i dozadu. Ale to jsme dělali v podstatě před každou sezonou.“

Musíte na novou realitu v českém fotbale reagovat navyšováním rozpočtu, případně zvyšovat platy hráčům?

„Mám svou politiku pořád jasnou, nevím, co by se muselo stát, abychom zásadně měnili platovou politiku. Když se někdo z hráčů rozhodne utéct, tak mu popřeju, ať utíká za štěstím. Pohybujeme se někde na špičce české ligy, co se týká platu hráčů a podmínek pro ně. V otázce přestupů jsem se teď v létě na poměry Plzně rozdováděl dost. My nikdy nebudeme umět konkurovat v rámci transferové politiky hráčů ze zahraničí Spartě a Slavii, ani to není naším cílem. Máme jinou filozofii. Každý rok musím být pořád ve střehu, na špičkách. Je to také vždycky o tom, co hráčům nabízíte, jakou má filozofii klub a jak se v něm hráči mohou dál rozvíjet. Není to jenom o ceně a základním platu.“

Odejde v létě Pavel Šulc?

„Nehrozí, že odejde do začátku sezony, která startuje v pátek, do té doby by se nic stát nemělo. Jak už jsem avizoval – na jeho případný odchod jsme připravení, budu moc rád, když Pavel zůstane tady a bude hájit barvy Viktorky Plzeň. Ve fotbale to ale tak je, že někdy nazraje čas, aby se hráči posouvali v kariéře dál. Pavel druhou sezonu dosahuje výkonnostního stropu, možná může jít ještě dál. Je otázka, zda přijde adekvátní nabídka. Zatím odpovídám tak, že do začátku sezony, ani té evropské, Pavel neodejde.“

V případě, že na něj nepřijde nabídka, máte dohodu, že prodlouží smlouvu v Plzni, která mu končí příští rok?

„Pro některé je to nevídaná věc, ale pořád ještě někde platí gentleman’s agreement. Mám s Pavlem podanou ruku, že když odejde, tak tím způsobem, aby z toho profitovali všichni zúčastnění. V jiném případě prodlouží smlouvu. Když se ptáte konkrétně, tak určitě Pavel neodejde po sezoně zadarmo.“

Zmínil jste, že v krátkodobém horizontu nepřijde do Plzně nový investor či majitel. Potřebuje Viktoria silného partnera v dlouhodobé perspektivě?

„Dneska říct, že klub nestojí o vstup silného investora, to by byl holý nesmysl. Každý, kdo chce expandovat, rozvíjet se a má možnost rozšířit akcionářské struktury o silné partnery, tak by byl sám proti sobě, kdyby z toho nebyl nadšený. Jsme tomu otevření, ale v současné době neprobíhají žádná konkrétní jednání, abych vás v nejbližších dnech seznamoval se změnou akcionářů.“

Jsou připravení víc investovat i vaši současní většinoví zahraniční majitelé?

„Zatím nemusí, ale až to nastane, řeknu vám to. Musí být připraveni při vlastnění takového klubu, jakým je Plzeň, že když přijdou horší časy, musí investovat. Teď to u nás není o tom, že když sem někdo přijde a nasype do Plzně třeba miliardu, tak budeme kupovat a přivádět jiné hráče. Na to připravení nejsme, aspoň já úplně ne.“

Hradec má znovu zájem o Toma Slončíka, který tam úspěšně hostoval na jaře. Zůstane v Plzni, nebo je variantou jeho odchod?

„Říkal jsem to i v kabině hráčům. Máme před sebou horké léto, náročný sled zápasů. Z našeho pohledu teď na odchod určitě nikdo není. Tom Slončík odvedl v Hradci skvělou práci, na jeho služby určitě je fronta. Teď je to o tom, že potřebujeme být v první řadě konkurenceschopní, stabilní a připraveni na start evropských soutěží. Může se stát, že na to budeme reagovat v průběhu léta. Společně s realizačním týmem jsme si řekli, že půjdeme týden po týdnu podle toho, jak se situace v kádru bude vyvíjet. Určitě je to otevřené, taky se může stát, že tady Tomáš zůstane. Také podle toho, jak se sladí forma, výkonnost a potřeby mužstva. Podle toho budeme reagovat na trhu.“

Mohou odejít další klíčoví hráči, pokud na ně přijde nabídka?

„Nikdo další neodejde. Nabídky chodí, ale v tuhle chvíli ani chodit nemusí. Chci všechny ubezpečit, že chceme být jako klub silní, připraveni na sezonu. Zájemci o naše další hráče si musí počkat na další přestupové období. Dnes zůstává otevřená do nějakého časového rámce otázka setrvání Pavla Šulce, žádný další hráč nepřestoupí.“