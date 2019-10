Neuvěřitelný příběh české sportovkyně: Rakovina, ztráta ledviny a ochrnutí!

Vyrůstala v dětském domově, kde ji nechali rodiče původem z Řecka, kteří přišli do Česka po druhé světové válce. Tehdy ještě netušila, jaké další přetěžké překážky jí život postaví do cesty. Překonat v dětství rakovinu plic, přijít o ledvinu a nakonec po nešťastné nehodě na lyžích skončit na vozíku by hodně lidí psychicky neustálo.

Navzdory tomu všemu se Eva Kacanu stala jednou z nejlepších sportovkyň na světě. S atletikou začala v roce 1997 a dlouho házela oštěpem. Teprve v roce 2011 definitivně zjistila, že vrh koulí jí půjde ještě o něco lépe. Ve stejném roce získala první důležitou medaili - zlato na mistrovství Evropy. Ještě dnes, ve svých 53 letech, sbírá jednu medaili za druhou.

Z paralympijských her v Aténách si přivezla stříbro, z Pekingu zlato, které ještě ozdobila světovým rekordem ve vrhu koulí. Loni si z mezinárodních atletických závodů ve Spojených arabských emirátech přivezla stříbro a bronz.

„Můj největší úspěch? To, že když jsem skončila na vozíku, nevzdala jsem to,“ říká Eva Kacanu. Sport je dnes každodenní součástí jejího života, a to i když zrovna nezávodí. „Je to takový můj doping,“ směje se nezdolná optimistka.