Fotbalista Vaněk měl Českou Miss, ale teď je sám: Nikdo mě nechce!

Zezačátku během angažmá v Rusku trpěl. „Nejdůležitější je znát jazyk. Jazyk je všechno. Ruština nebyla těžká se naučit. Po půl roce jsem se naučil jazyk a teď na Rusko nedám dopustit,“ řekl Vaněk pro pořad Flinta na Zbrojovka TV.

Problémy měl šikovný záložník i s jídlem. „V Rusku mi chyběla česká kuchyně. Z Ufy jsem létal do Moskvy do Českého domu na svíčkovou nebo guláš,“ prozradil nynější hráč druholigového Brna. Po rozchodu s modelkou Švantnerovou se kolem něj muselo motat hodně Rusek, ale do Česka se vrátil sám.

„Jsou tam krásné holky, ale to v Česku taky. Tak si je nebudu vozit sem,“ smál se fotbalista, který by chtěl být v budoucnu i otcem. Jenže to má háček. „Určitě někdy rodinu plánuju, ale aktuální to není. Nikdo mě nechce,“ povzdechl si Vaněk.