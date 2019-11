Českého navrátilce do MMA Viktora Peštu (vpravo nahoře) by velice lákal zápas s legendárním Karlosem Vémolou. "Není nejlepší, jen nejpopulárnější," řekl rodák z Příbrami o "Terminátorovi" • koláž iSport.cz

Fotbalisté, tenisté, basketbalisté. Ti všichni pobírají i miliardy ročně. Čím dál lukrativnější smlouvy mají i zápasníci MMA, částky jdou do milionů korun. A to i v Česku! Na kolik si za zápas století přijdou Karlos Vémola (34) s Attilou Véghem (34), kteří si to rozdají v sobotu před zraky vyprodané O2 Areny? Přímý přenos galavečera Oktagon 15 vysílá v sobotu od 19:30 O2 TV Sport.

Třeba megahvězda nejslavnější organizace UFC Conor McGregor si zápasem s Nurmagomedovem přišel na víc než 68 »míčů«. Nejlepší zápasníci domácí scény na takové sumy zatím mohou zapomenout, ale i oni si vydělají pěkný balík.

Kolik si tedy na galavečeru OKTAGON 15 vydělají Vémola s Véghem? Podle informací Blesku si za zápas století mohou přijít na 1,5 – 2 miliony! „My jsme novodobí gladiátoři. Když fotbalisté mají takové výplaty, proč by si to nezasloužili zápasníci? Makáme stejně tvrdě, ne-li víc,“ řekl Vémola Blesku.

Luxusní výplata je možná rovněž díky boomu kolem MMA v Česku a na Slovensku. Sobotní galavečer, na který dorazí plný dům - 19 700 diváků, se jen na vstupném (nejlevnější lístky stály 990 korun) prý vybralo nejvíc peněz ze všech jednodenních akcí pořádaných v O2 areně. Náklady přitom OKTAGON MMA vyšly v rozmezí 10 – 20 milionů Kč.

„Půjde o náš nejvýdělečnější turnaj. Široko daleko v historii bojových sportů ve střední Evropě, kromě Polska. Fanoušci i my utratili desítky milionů. Peníze, které jsme vydělali, jsme skoro všechny investovali do posledního halíře zpátky. Nikdy jsme nedělali akce pro krátkodobý zisk, ale proto, abychom vybudovali co nejsilnější firmu. A to se teď daří,“ řekl promotér organizace Ondřej Novotný.

Vše o zápase Vémola vs. Végh najdete zde »