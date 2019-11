Ženský souboj s tragickým koncem. Bojovnice (†26) po zápase zemřela!

Svět bojových sportů utrpěl další ránu. Zápasnice Saeideh Aletahaová (†26) zemřela v neděli ráno poté, co po souboji na akci Fast and Furious 19 v Southamptonu zkolabovala v ringu. Šestadvacetileté amatérce nepomohl ani okamžitý převoz do nemocnice. Zranění hlavy byla tak vážná, že svůj boj o život prohrála. „Saeideh Aletahaová byla skvělá osoba s nádhernou duší. Byla do sportu zapálena na 110 procent,“ vzdal zesnulé poctu tým, v němž trénovala.