Kvitová prodává luxusní byt hrůzy: Tady bojovala o život!

Tady se to stalo. V této koupelně šlo tenistce Petře Kvitové (29) před třemi lety o život. Zatímco její prostějovský byt stále nenašel nového majitele, útok nožem, za který dostal Radim Žondra osm let vězení, ve středu uzavřel vrchní soud.

Psal se rok 2016, do Štědrého dne zbývaly čtyři dny, když se v půl deváté ráno rozezněl zvonek. „Ozval se nějaký mužský hlas. Ptal se, jestli je paní Kvitová doma, že jde na revizi kotle,“ vypovídala Petra loni v únoru u soudu. „Šli jsme do velké koupelny. Chtěl po mně, ať zapnu vodu. Otočila jsem se a v tu chvíli jsem měla nůž na krku,“ popisovala přepadení. Aby si zachránila život, levou dlaní objala čepel. „On ten nůž vyhákl, já se dostala na zem a všude byla krev,“ vykreslila, jak jí ostří přeťalo šlachy a nervy.

Cizí starost

Znovu Kvitová do bytu v Prostějově, který koupila v roce 2010 ještě před prvním wimbledonským titulem, vstoupila už jen jednou. „Je to s tou věcí určitě spojené,“ řekla Blesku před téměř dvěma lety a dodala: „Snažím se ho prodat, tak snad se to brzy podaří.“

Luxusní 3+kk o výměře 132 m2 si však zřejmě nese cejch místa činu, kde téměř vyhasla kariéra oblíbené tenistky. Dodnes nenašlo kupce. Ač ceny nemovitostí stále rostou, ta jeho klesla z původních 6,5 milionu na 5,9 milionu korun. „Prodej je mimo zájem Petry Kvitové, pověřila jím makléře. Je to jen v jejich kompetenci, a to i v otázce ceny. Pro Petru to je naprosto uzavřené,“ sdělil její tiskový mluvčí Karel Tejkal.

Byt za turnaj

Není se ani čemu divit, že ji klesající hodnota příliš nestresuje. Vždyť jen pondělní postup do 2. kola v Brisbane přinesl Petře odměnu půl milionu korun, a pokud by turnaj vyhrála, získá 6 milionů. Tedy víc, než za kolik je teď byt v nabídce.