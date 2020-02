Zadáka, který v dresu mateřského Uherského Hradiště, Českých Budějovic, Příbrami, Karviné a Zlína rozdával i přijímal rány s otevřeným hledím a vždycky se z nich oklepal, přemohla ta krutá s kosou, která je v soubojích nelítostná.

A nezná dne ani hodiny. Vždyť byl Míla ještě tak mladý. „Přišel domů, zavrávoral a zemřel.“ To je zdrcující zvěst, jež se nesla Slováckem. Letěla až do Turína, kde mezi mládežníky Juventusu kope Miloslavův osmnáctiletý syn Nicolas.

Ten na náhlou smrt svého otce už reagoval dojemným vzkazem na sociálních sítích. „Tati... nikdy nezapomenu na to, co jsme my dva spolu prožili. Budu se teď snažit tam nahoru ti poslat těch gólu co nejvíce. Navždy s mém srdci,“ napsal Nicolas k fotografii, kde ho táta jako malého kluka drží v náruči.

Drž se, Nicolasi! Čest tvojí památce, Miloslave.