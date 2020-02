Otec Mikaely Shiffrinové Jeff zaznamenával úspěchy milované dcery do rodinného alba... • Profimedia.cz

Jeff Shiffrin pracoval jako anesteziolog prestižní kliniky ve Vailu. Na podzim roku 2018 se podílel i na operaci poraněného zápěstí Ester Ledecké. Byl také vášnivým fotografem, s oblibou dokumentoval každý závod své superúspěšné dcery. Ovšem další snímky už do rodinných alb nepřidá… Podle amerických médií se vážně zranil při nedělní nehodě ve svém domě a po převozu do nemocnice zemřel.

„Naše hora, náš oceán, náš východ slunce, naše srdce, naše duše. Naše všechno,“ vyznala se Shiffrinová v dojemném vzkazu jménem celé rodiny. A popsala, jak moc jí během celého života pomáhal.

„Dal nám tolik cenných lekcí. A hlavně jedno zlaté pravidlo: Buďte milí a vždycky nejdřív přemýšlejte. To je něco, co si navždy ponesu v sobě. O všechny se staral. Byl to ten nejvíc nesobecký člověk, jakého jsem poznala. Pevný základ naší rodiny, který nám teď strašně chybí,“ napsala pětinásobná mistryně světa.

Na smutnou zprávu brzy reagovala i Petra Vlhová, největší slalomová soupeřka Shiffrinové. „Miki, tvoje ztráta mě moc mrzí. Myslím na tebe i tvou rodinu, buď silná,“ vzkázala jí na Instagramu slovenská závodnice.

Shiffrinová požádala fanoušky o respektování soukromí a minimálně do pohřbu zůstane doma v Coloradu. Lyžování jde ve smutných chvílích stranou...