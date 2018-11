Ledecká přiznala problém, je po operaci ruky. Stehy jí vytahoval Bank

První sjezd sezony skončil pro Ester Ledeckou, olympijskou vítězku ze super-G, 21. místem. Už před závodem prohlašoval kouč Tomáš Bank, že Ledecká zatím není v top formě a že měla před 14 dny zdravotní potíže. Až v pátek po skončení závodu v Lake Louise vyšel s pravdou na světlo. „Ester prodělala před dvěma týdny v Americe operaci kůstky v ruce.“

Sama Ledecká pak vše povysvětlila. „Stalo se to na snowboardu. Protože jsem nešika, courala jsem se po zemi a zlomila jsem si ruku o bránu. Byla jsem na operaci ve Vailu, kde se o mě fantasticky postaral doktor Randal Viola, jako anesteziologa jsem měla u operace tatínka Mikaely Shiffrin, to bylo zajímavé spojení. Předevčírem mi Ondra (Bank) vytahoval stehy, takže to byla docela legrace. Dobře se to ale hojí,“ vzkázala prostřednictvím své agentury Sport Invest.

Přítomnost Jeffa Shiffrina nebyla náhoda. Otec úřadující celkové vítězky SP je totiž lékař. Sama Shiffrinová pak projevila péči o svou soupeřku. „Psala mi, že na mě myslí, ať se rychle uzdravím. Její tatínek za námi přijel tři dny po operaci podívat se na mě. Vážím si toho, že jsou na mě takhle hodní a že se o mě takhle starají,“ ocenila Ledecká.

Trénink české sněhové obojživelnice byl tedy logicky omezen. Stále cítí mírné bolesti. „V tréninku mě to chvíli limitovalo, po anestezii jsem si musela dát týden pauzu, pak jsem jezdila dlouho s dlahou. Na lyžích byl problém vymyslet dlahu tak, abych mohla držet hůlku. Ještě jsem v ruce neměla takovou sílu, ale cvičím s tím, je to každým dnem lepší. Tréninky v Lake Louise i závod jsem jela skoro bez handicapu. Ruku trochu cítím, když hůlku stisknu, tak je to nepříjemné, ale myslím, že se to uzdravuje velmi dobře. Jsem ráda, jak rychle mě doktoři vrátili do hry,“ pochvalovala si.