Rodinné prokletí! Fotbalista Penner zemřel mladý jako jeho táta. Úspěchů synů se nedočkali

Bývalý prvoligový obránce Miloslav Penner náhle zemřel ve věku sedmačtyřiceti let • Archiv Sportu

Pennerův syn Nicolas zveřejnil fotografii s tátou a dojemná slova do nebe • Instagram.com

Miloslav Penner po postupu do první ligy • Archiv Sportu

S tatínkem se přijel do Starého Města na Slovácku rozloučit také jeho syn Nicolas • Jana Gogová

Když ve středu odpoledne smuteční hosté položili věnce na budoucí hrob fotbalisty Miloslava Pennera (†47), v náhrobním kameni už bylo vytesáno totéž jméno. Je tu totiž pohřben jeho otec – i on zemřel hodně mladý.

Miloslav Penner starší (†43) miloval fotbal, hrál ho a později dělal trenéra. „Miloš hrál v Jiskře Staré Město. Nechal tu otisk také jako trenér mladších žáků. Přivedl i svého syna. Ten měl výbornou levačku, a tak jsem si ho vzal k sobě do starších žáků už hodně brzy. Opravdu válel, dával běžně i góly z rohu,“ zavzpomínal dlouholetý funkcionář Jaroslav Hastík (66).

Zpět k Miloslavu staršímu.. „Život mu vzala nevyléčitelná nemoc, myslím, že rakovina hrtanu,“ vrací se ke smutnému osudu fotbalistů Pennerových starosta Starého Města Josef Bazala (59). Miloslav Penner starší zemřel 3. dubna 1992, v té době bylo jeho synovi teprve devatenáct let, nedočkal se tak ani jeho prvních ligových startů.

Těch nakonec Miloslav mladší nasbíral 249 v dresech Uh. Hradiště, Karviné, Č. Budějovic, Příbrami a Zlína. Coby řízný obránce proslul tvrdostí (9 vyloučení) a blond vlasy s pramínky. „Manželka je kadeřnice, chtěli jsme vymyslet něco pro štěstí,“ vysvětloval v době, kdy byl jeho zjev docela raritou.

Manželka byla z Budějovic a 19. června 2001 se jim narodil syn Nicolas, třetí z fotbalové linie Pennerů. „Já odešel hrát do Zlína, ale žena měla v Budějovicích kadeřnictví a Nicolas tam chodil do sportovní školy,“ vysvětloval před lety Miloslav, proč se rodina rozdělila.

Manželství se později rozpadlo, vazba mezi otcem a synem zůstala, jenže ani v tomto případě nebylo tátovi přáno, aby se dočkal prvních startů svého potomka v nejvyšší soutěži. Posledního ledna Miloslav zemřel doma u matky v Uherském Hradišti, kde žil, na srdeční selhání. Nicolas se do profi fotbalu odrazil ze sparťanského týmu do 17 let a nyní kope v devatenáctce Juventusu.