David Pastrňák bere zisk třetí Zlaté hokejky v řadě jako velkou čest, mnohem raději by se ale vrátil do Česka se Stanley Cupem • Michal Beránek (Sport)

V medvědím městě je absolutní hvězdu, už nemůže dovolit ani desetiminutovou procházku ze svého bytu do arény Bostonu!

Fanoušci by ho na zápas jednoduše nepustili, a tak radši jezdí autem. A markeťáci dobře vědí, že tvář s mezerou v zubech prostě prodává!

Zatímco Jágr kdysi nezapomenutelně propagoval dvoumetrové žvýkačky, »Pasta« kvůli reklamě na brusle Bauer usedl do školní lavice, doporučoval slevu na menu v pizzerii, výrobce plechovek či kavárenský řetězec Dunkin’ Donuts.

Jak český útočník řekl pro magazín Forbes, v jeho okolí však tahle prodejna chybí, a tak si kafe nejčastěji kupuje ve Starbucks. Aby měl Čech alespoň kelímek se „správným“ logem, Dunkin’ Donuts mu radši poslalo 60 papírových kelímků a 12 termosek, do kterých může kávu přelít…

Existuje nějaká reklama, která by se Pastrňákovi zajídala? „Nedělal bych reklamu, v níž bych lhal. Třeba kdybych říkal, že mi chutná tohle mléko, když mléko nepiju,“ řekl Forbesu. Jelikož jeho přezdívka »Pasta« znamená v angličtině těstoviny, pár fi rem by se nabízelo, platily by miliony. „Ale jsem na to asi moc líný. Nebo vybíravý.“

Pastrňák si v hlavě nosí produkt, který by milerád doporučil světu. „Jsem Čech a miluju pivo, takže pivo bych klidně propagoval. Ale těžko bych to asi skloubil se svojí profesionální kariérou,“ je Pastrňákovi jasné a napěněný mok si zatím raději užívá především během letní pauzy.