Táta Nosek pomohl k obratu proti šampionům, Pastrňák má 31. gól | iSport.cz

Noskovi se před pár dny narodil syn Patrik, kvůli čemuž vynechal předchozí zápas. Tentokrát už nechyběl v sestavě Vegas, které po úvodní třetině prohrávalo s obhájcem titulu 0:3. Golden Knights ale otočili v rozmezí 34. až 50. minuty na 4:3.

U vyrovnávací branky stál český útočník, který přihrál Nicolasi Haguemu, jehož střelu dorazil Nicolas Roy. St. Louis si ještě vynutilo prodloužení, které z úniku rozhodl Chandler Stephenson.

Congratulations to Tomas Nosek and family on the birth of his son, Patrik Nosek!



A good reason to miss tonight’s game we would say! #VegasBorn pic.twitter.com/VsQ3nXGVSg