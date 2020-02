Brož se v sobotu bude prát na turnaji OKTAGON PRIME 3 ve slovenském Šamoríně. Nechybělo ale moc a třeba válel v NHL. I když začal s hokejem až v deseti letech, brzy se dostal do Slavie i mládežnických reprezentací, kde se potkával s Voráčkem, Frolíkem či Neuvirthem.

„Měl jsem jít na draft, čekal mě šampionát osmnáctek, Jozef Stümpel mě dokonce lákal do Kanady. Ale já mu odpověděl, že pan Růžička se o mě postará. No a teď jsem tady,“ vyprávěl v talkshow OKTAGON Majk. Co tím myslel? „Byl jsem přetrénovaný, zranil si tříslo a pan Růžička mě nepodržel. Byl jsem rok mimo a ujel mi vlak. Těžko jsem to nesl, hokej byl celý můj život. Zůstal jsem u něj alespoň jako trenér,“ řekl Brož, jenž k MMA přivedl dalšího bývalého hokejistu a nyní známého bojovníka Michala Martínka.