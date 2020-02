Jaroslav Šíma, Pavel Richter a Jan Gusta Havel vstupují do sparťanského Klubu legend • Jaroslav Legner (Sport)

Jaroslav Šíma, Pavel Richter a Jiří hrdina s Pohárem pro vítěze Super Six • Archiv Sport (Jan Hrouda)

Legendární bek Jaroslav Šíma zemřel ve věku 76 let. Na fotce s Pavlem Richtrem a Janem Gustou Havlem • Jaroslav Legner (Sport)

Legendární bek Jaroslav Šíma zemřel ve věku 76 let • Jaroslav Legner (Sport)

Jiní milovali góly a technickou hru, on miloval srážky. Při soubojích u mantinelů byl jako ryba ve vodě. A proto si jako první český hokejista vydobyl přezdívku Zlý muž. Díky tomu se na Jaroslava Šímu nikdy nezapomene.

Nechybělo přitom moc a robustní bek se do srdcí fanoušků nezapsal. Během první ligové štace v tehdejším Gottwaldově, kde se chytl po vojně, se den před startem sezony 1968/69 vyboural na motorce. To když spěchal za těhotnou manželkou do nemocnice, načež vjel pod kola auta.

Jenže jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. U Šímy to platilo dvojnásob. Ač ho během léčby vyrazili z klubu, po dvou letech mu dala šanci Sparta. A tam se z něj všichni posadili na zadek!

Znovuzrozený obránce přinesl do soutěže surovost a rád si troufal i na hvězdy. Proslul především souboji s Jaroslavem Holíkem (†72), jenž ho cepoval na vojně v Jihlavě. V ročníku 1974/75 ve stylu kata Holíka sekl hokejkou zezadu do hlavy. „Buzeroval mě, tak jsem se mstil,“ vysvětloval Šíma, který za prohřešek dostal stopku na 2 měsíce.

Za osm sezon v rudém dresu nasbíral 400 trestných minut! „Byl jsem jeden z mála, kdo praktikoval hru, která se rozvíjela v Kanadě, rozhodčí pro to ale neměli pochopení. Tvrdil jsem muziku, ale nikdy jsem se nepral,“ sdělil Šíma, jenž teď už dost možná řádí v hokejovém nebi.