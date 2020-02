Milovaný člen repre bojuje s ALS: Dojetí na tanečním parketu!

Vladimír s manželkou Denisou nezůstali ve chvílích, kdy do jejich života zasáhla těžká Mikulášova nemoc, sami. • Ivana Hošková

Přestal chodit, když chce něco říci, dokáže už jen šeptat. Přesto se stydí za to, kolik lidí jeho osud už rozplakal – sám Mikuláš přijímá svou nevyléčitelnou nemoc s nevídanou statečností! Je šťastný za podporu a každý další den s manželkou Denisou a jejich dvojčaty Samuelem a Gabrielem (5).

Při benefičním večeru v sobotu v pražském kulturním centru Novodvorská se sešlo přes sto lidí, aby mu pomohli. Mikuláš působil jako fyzioterapeut u fotbalové i futsalové reprezentace, ALS mu diagnostikovali téměř přesně před třemi lety. Amyotrofická laterální skleróza je onemocnění motorických neuronů. Mozek funguje normálně, ale schopnost ovládat svalové pohyby postupně mizí.

„Vydražilo se šestnáct artefaktů za 285 tisíc korun. Plus půjde na konto rodiny Vladimíra i výnos z prodeje pití a jídla. Je to hlavně na to, aby mohl dál fungovat, lék bohužel koupit nelze, zatím neexistuje. Je třeba například dělat úpravy bytu, aby byl bezbariérový,“ popsal za pořadatele akce, Spolek Futsal pro život, Michal Pavlík z FAČR.

Nejvíce vynesla dražba dresu brazilského futsalisty Falcaa za 85 tisíc a Petra Čecha za 50 tisíc.

„Před nějakou dobou jsme uspořádali zápas mezi fotbalisty a futsalisty, nyní je potřeba Vláďovi znovu pomoci,“ řekl trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann.

Na Novodvorskou dorazil i obránce Viktorie Plzeň a reprezentace Jakub Brabec, ačkoliv měl v nohou zápas s Příbramí. „Všichni to s Láďou prožíváme. Navštěvuje nás během reprezentačních srazů, což je skvělé, zůstáváme mu nablízku a můžeme mu předat trochu energie. Jsem také rád, že jsem mohl akci podpořit.“