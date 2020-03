Petr Čech a jeho klíč k úspěchům! Jakou speciální přípravu používal?

Udrží si Petr Čech pozici jedničky i do nadcházejícího ročníku? • Michal Beránek (Sport)

Petr Čech objímá šťastného střelce Václava Pilaře, který v zápase s Nizozemci rozhodl o vítězném vstupu českých fotbalistů do kvalifikace • Barbora Reichová (Sport)

Do Chelsea přestoupil Petr Čech za téměř půl miliardy korun v lednu 2004 • Pavel Mazáč / Sport

Zatímco někteří hráči poslouchali uklidňující muziku, on si před vběhnutím na plac lámal hlavu čísly! „Petr byl vždycky skvěle soustředěný. Důvod? Trenér Chelsea mi říkal, že před každým zápasem dostával k vyřešení matematické úkoly! To mu pomáhalo být koncentrovaný,“ práskl na »Čechína« polský talent Marcin Bulka (20), jenž před sezonou přesídlil ze Stamford Bridge do PSG.

Jaké konkrétní rovnice dostávala legenda Blues za úkol, však mladý Polák neprozradil. Možností je ale celá škála. Vítěz Ligy mistrů mohl procvičovat mozkové závity třeba takovým příkladkem počet odehraných minut v anglické lize (celkem 39 489) děleno počet »vyčapaných« nul (202). Pozornost by si jistě udržel i násobkem své výšky (198 cm) a váhy (87 kg) odečteným od přestupové částky, za níž jej Londýňané zlanařili z Rennes (13 milionů korun).

A pokud byl jó »šéfmatematik«, lámal si mezi tyčemi hlavu rozdílem mezi délkou série bez obdrženého gólu v české soutěži (903 minut) a nasbíranými starty za národní mančaft (124) v procentech. No, ať už Péťa počítal, jak počítal, vzhledem k dosaženým úspěchům se mu tenhle rituál sakra vyplatil.