Voráček mezi NEJ tvůrci hry v NHL: Takhle musíme makat ještě 6 týdnů | iSport.cz

Jde do tuhého. Kdo teď zapne a dokáže si vytvořit příjemný bodový polštář, bude mít klidný závěr základní části, a tudíž se bude moci lépe připravit na play off. Hráči Philadelphie, a Jakub Voráček především, se tím očividně řídí. Z posledních deseti duelů ztratili jen dva a aktuálně jedou na pětizápasové vítězné vlně. Poslední výhru režírovalo hlavně české křídlo. Spoluhráčům připravilo hned čtyři branky a Flyers tak zdolali New York Rangers 5:2.

Pouhých osm hráčů si za uplynulých pět ročníků připsalo víc asistencí než rodák z Kladna. Parádní vizitka. Hvězda Philadelphie patří k nejelitnějším tvůrcům hry v celé lize a v noci z pátka na sobotu to znovu prokázala. Nebýt Voráčkova přehledu na ledě, těžko by se Flyers proti houževnatým Rangers prosazovali. Z pěti branek hned čtyři Voráček vykouzlil pro své parťáky a Philadelphia tak má nyní společně s Vegas nejlepší formu v celé lize.

„Je nutné říct, že místo v play off rozhodně zajištěné nemáme, ale pokud budeme pokračovat v hokeji, jaký aktuálně předvádíme, tak by se nám mohla povést dlouhá série výher. Je nutné, aby v týmu všechno ladilo, a to se nám právě teď daří. Musíme zajistit, abychom v podobném duchu pokračovali ještě měsíc a půl,“ prohlásil Voráček po utkání pro web nhl.com.

Z rozhovoru bylo patrné soustředění. Český forvard cítí, že jeho parta je na dobré cestě se po roční pauze znovu podívat do vyřazovacích bojů.

Pokud se nic nestane s formou, kterou aktuálně Voráček a jeho tým má, tak by se na tom nic měnit nemělo. Především Voráčkovi parťáci z formace, Claude Giroux a Sean Couturier, si v posledním duelu připsali čtyři body a dohromady tak tahle trojice nasbírala rovných osm kanadských bodů. „Od našich nejlepších borců to bylo absolutně elitní představení. Předvedli velký výkon. Moc nám pomohli,“ okomentoval výkon svých hvězd kouč Philadelphie Alain Vigneault. „Teď hrajeme naši hru a věříme jí,“ dodal spokojeně kapitán Giroux.

VIDEO: Podívejte se na čtyři asistence Jakuba Voráčka v sestřihu

Flyers aktuálně drží čtvrté místo ve Východní konferenci a na první nepostupovou příčku mají náskok sedmi bodů. Zbývá jim odehrát ještě osmnáct zápasů. Na první pohled komfortní situace. To ale může být velice zrádné. Stačí třikrát za sebou odcházet po utkání se svěšenou hlavou a jste mimo vyřazovací fázi. Psychicky náročná situace.

Sám Voráček má na dobrých výsledcích v posledních desíti kolech lví podíl. Drží si za sledované období velice solidní průměr jednoho bodu na zápas a jak už jsme u něj zvyklí, z desíti bodů hned devět činí přihrávky. Vypadá to, že tahoun týmu chytl ideální formu v nejvíce vhodný moment, kdy se láme chleba.

Naopak pro New York Rangers to byl velice hořký zápas, a to nejenom kvůli nepříznivému výsledku. Kvůli zlomené noze totiž musel odstoupit klíčový forvard Chris Kreider, který prožívá jeden z nejlepších ročníků v kariéře. Vypadá to, že v této sezoně už do hry nezasáhne.

UPDATE: Chris Kreider suffered a fractured foot in the first period and will not return. — New York Rangers (@NYRangers) February 29, 2020

„Je to hrozné, vůbec mě nenapadají slova, která bych k tomu mohl říct,“ řekl zklamaný Kreiderův spoluhráč Mika Zibanejad. „Je to pro nás klíčový hráč. Hrozná zpráva,“ dodal.

Situace v obou šatnách tak po utkání nemohla být rozdílnější. Zatímco Flyers cítili, že jsou na správné cestě, Rangers bojující o každý bod dostali tvrdý zásah do svých plánů. V NHL to tak je. Jeden zápas může zhatit vše, o co se tým celou dobu snažil. I proto Voráček zdůraznil po utkání hned několikrát – ještě tam nejsme.