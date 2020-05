V úterý mu bylo 22 let, což oslavil s přáteli na lodi na Vltavě. Zároveň se pochlubil fotkou se žlutým fárem za 5 milionů korun a výkonem 470 kW. Lamborghini Huracán letí z nuly stovkou za tři sekundy, což docela pasuje k Alexově raketové kariéře.

Jde s dobou, borec, moudro k obrázku se žlutým žihadlem sepsal dokonce ve třech jazycích, kromě češtiny i rusky a anglicky: „Chcete mít zítra to, co nemáte dnes? Pak udělejte dnes to, co jste neudělali včera! Pracuj tvrdě každý den! Buď trpělivý a vše přijde. Potom můžeš plnit sny sobě a nebo svým nejbližším, to je totiž pro mě ten nejlepší pocit! Hodně zdraví a síly v tomto těžkém období. Děkuju za vaše přání, zprávy a podporu!“