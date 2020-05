Sexy fotbalová agentka, která zastupuje i Stancia: Chce si koupit klub!

Řekli byste do této ženy, že obchoduje s fotbalisty? • Instagram

Agentka Anamaria Prodanová se ráda hodí do gala • Instagram

Fotbalová agentka Anamaria Prodanová by si ráda koupila klub z rumunské nejvyšší soutěže • Koláž VIPsport

Bývalá modelka, která fotila i pro slavný Playboy, o sobě opět dala vědět. Rumunská sexbomba Anamaria Prodanová (47) se již mnoho let živí jako fotbalová agentka a zastupuje například hvězdu pražské Slavie Nicolae Stancia, ze kterého udělala rekordní přestup. Nyní však deklarovala nový záměr. Chce koupit fotbalový klub. A už má i vybráno!

Svůj sen Anamaria sdělila při rozhovoru webu gsp.ro. Zda se povede tento cíl jedné z nejsvůdnějších fotbalových agentek splnit, je aktuálně ve hvězdách. Šance je však bezesporu solidní. Vybraným celkem totiž je poměrně nedávno založený FC Hermannstadt.

Tento mančaft sice funguje pouze pět let, ale i tak hraje již druhým rokem nejvyšší rumunskou soutěž. Během prvních tří let existence se povedlo zkompletovat tři postupy. Nyní má ale klub nemalé dluhy a problémy. Pohledávky dosahují údajně výše až 19 milionů korun.

Kráska od Černého moře má značné zkušenosti s vedením fotbalových klubů. Byla prezidentkou dvou druholigových týmů, nebo generální ředitelkou ACF Gloria Bistrița z nejvyšší soutěže. Nyní tedy chce postoupit na nejvyšší možný stupínek v hierarchii.

U toho určitě nebude chtít přijít ani o svou pečlivě budovanou pověst »femme fatale«. Naposledy pózovala pro nejslavnější pánský magazín se zajíčkem v logu před dvanácti lety, ale ráda by své fanoušky ještě alespoň jednou potěšila odvážnými snímky. „Na pózování pro pánský magazín nevidím nic špatného a nechala bych to udělat i své dcery, kdyby chtěly,“ uvedla svůj pohled na věc. Anamaria rozhodně nepostrádá sebevědomí a tak se lze jen dohadovat, co vše nám ještě předvede.