Před titulovou bitvou zajela Slavia Plzni do žen: Ukradli jim kočky!

Plzeňské krásky Gabriela Šlajsová a Lenka Karasová přestoupily do pražské Slavie • Koláž VIPsport

Mezi Edenem a Štruncovými sady to vře. Před zítřejší titulovou bitvou chlapů Slavia – Plzeň (od 19.00 na O2 TV) je dobrá každá zbraň. Včetně těch ženských.

Pražský klub zajel tomu západočeskému do dámského týmu. Sešívaní ukradli Viktorii dvě elitní kočky. Přetáhli je do své kabiny. Blonďatou útočnici Gabrielu Šlajsovou (20) a hnědovlasou obránkyni Lenku Karasovou (21). Obě plejerky otrkané v nároďáku! Gabča má úžasný tah na branku a Lenka, která si říká »Leňourek«, je tuze pohybově nadaná. Vždyť zkoušela i tenis a volejbal.

„Rozhodla jsem se posunout v kariéře dál, a proto mi přijde přestup do Slavie jako krok správným směrem. Rozhodly styl hry a sympatie k červenobílým barvám,“ spálila za sebou všechny plzeňské mosty rodačka ze Spáleného Poříčí Šlajsová. A protože ve dvou se to na nové štaci lépe táhne, Karasová připojila: „Jsem ráda že nebudu tak otevírat dveře do šatny a nového prostředí sama. Bude fajn mít minimálně pro začátek někoho blízkého po svém boku.“ Víte, komu budou zítra večer fandit? Plzni už asi ne.