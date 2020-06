Fotbalista slyšel: Dost! Končíš kvůli příliš sexy fotkám s přítelkyní

Mirko Antonucci se vrací z hostování do AS Řím • Profimedia.cz

Fotbalisté se rádi předvádí hlavně na hřišti, Antonucci doplatil na to, že jeho vášní bylo také sdílení intimních fotografií s jeho přítelkyní. Jeho poslední zaměstnavatel řekl dost. Antonucci se tak vrátí zpět do mateřského klubu AS Řím, kde má platný kontrakt do roku 2022.

„Antonucciho chování není takové, jaké bychom čekali od hráče Vitórie,“ zdůvodnil ukončení hostování šéf klubu Julio Velázquez.