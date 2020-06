Prémie za titul pro fotbalisty Slavie? Čína chystá dáreček!

Ondřej Kúdela, který se stihl do klíčového zápasu uzdravit • Michal Beránek (Sport)

Jak hlásí Belmondo v komedii Policajt nebo rošťák, časy jsou zlé, Kamile. A pozná to i mistrovský tým Slavie, který si na bonusech vydělá méně než při loňském titulu.

Tehdy zástupce čínského majitele nakráčel do šatny a slavnostně oznámil, že si tým rozdělí prémii 70 milionů korun. Tedy zhruba 2,2 miliony na hlavu. Jenže teď, když se svět potýká i s finančními dopady koronavirové pandemie, není na rozmáchlá gesta místo.

Vedení, realizační tým i hráči Slavie si na konci dubna odsouhlasili snížení platů o 35 %, a to až do konce roku. Vyplácet štědré bonusy by šlo proti takovému opatření. Cálovat se tak jistojistě budou jen odměny, které mají hráči v kontraktech.

„Smluvní prémie za titul pro hráče a pro kluby, ze kterých přišli, jsou přibližně 30 milionů korun. Příjem za titul je necelých patnáct milionů. Rozdíl patnácti milionů máme v rozpočtu do konce roku 2020,“ odhalil v květnu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík .

Nicméně podle zdrojů Blesku by nakonec mohl v kabině přistát i mimořádný dáreček od majitelů z Číny. Jen bude o poznání chudší než loni.