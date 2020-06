Vrba o titulu i LM: Uvažujeme o hráči z Česka, Krmenčík si vzal rady k srdci | iSport.cz

Ligový titul jste slavil se Žilinou, s Baníkem a třikrát s Plzní. Kam řadíte prvenství v Bulharsku?

„Určitě je to úspěch celého klubu. Když se na to dívám, tak Ludogorec v posledních letech dominoval bulharské lize, teď je to devátý titul v řadě. Hlavně je dobře, že jsme toho dosáhli s předstihem před koncem soutěže a máme čas na přípravu na podzimní část nové sezony, která začíná hodně brzy. Termíny jsou doopravdy nabité.“

V Bulharsku jste strávil jarní část, titul byl jasným cílem. Je těžké pracovat s vědomím, že musíte uhrát první místo?

„My jsme do toho šli s tím, že to takhle je. Majitel má nejvyšší ambice. Bylo dobře, že jsme měli mužstvo k dispozici už měsíc a půl před soutěží, mohli jsme hráče vidět pohromadě. To byla velká výhoda, ne, že bychom přišli a za čtrnáct dní se hrála liga. Ambice klubu jsou takové, ale splnilo se to. Razgrad má doopravdy mimořádné podmínky, velice dobré hráče. Klub funguje, jak má, a všechno je v naprostém pořádku.“

Cítil jste se pod velkým tlakem?

„Jak jsem řekl, s tím jsem sem šel. Věděl jsem, že když se nepodaří uhrát titul, stát se může cokoliv. Razgrad chtěl obhájit titul, to mě lákalo, stejně jako to, že se chce dostat do Champions League. To byly důvody, proč jsem se rozhodl do Bulharska jít.“

Zápasy po koronavirové pauze jste uhrávali těsnými výsledky. Bylo náročné dotáhnout titul a udělat poslední krok?

„Náročné... Ze sedmi zápasů jsme pětkrát vyhráli a dvakrát remizovali, výsledky jsme měli. Každý by chtěl vyhrávat 3:0, 4:0. Ale takhle to není, že by mezi zbývajícími týmy, zvlášť v té první šestce, která v Bulharsku hraje nadstavbovou skupinu o titul, byly nějaké velké rozdíly. Naopak si myslím, že rozdíly jsou minimální a kdokoliv může porazit kohokoliv, to se ukázalo i v jiných zápasech, než jsme hráli my. Levski, CSKA, Lokomotiv Plovdiv nevyhrávaly všechno. Tak to je, všude je špička náročná. Já jsem rád, že jsme to zvládli a můžeme se soustředit na příští sezonu, která nás čeká.“

Jak se ladila forma týmu po neplánované pauze?

„Je to složité. V Bulharsku fungovaly obrovské kontroly a omezení, nějaké tři, čtyři týdny jsme netrénovali vůbec, nebo individuálně. Až po určité době jsme mohli trénovat ve skupinkách, potom společně celé mužstvo. Bylo to úplně něco jiného, možná to má trošku vliv na to, že naše hra vypadala jinak, než po prvním soustředění v Turecku, kdy jsme byli dva měsíce pohromadě.“

Jak se dával dohromady tým plný cizinců?

„Cizinci žijí v Razgradu, obrovský problém to není. Máme víc národností, je to o nějaké formě jednání, aby mužstvo drželo pohromadě. Někteří hráči jsou tady osm let, nastupují dokonce za bulharský nároďák. Mužstvo je stabilizované a hráči tady působí delší dobu.“

Po výhře 2:1 nad Beroe, kdy jste si zajistili titul, vám v šatně osobně gratuloval majitel klubu Kiril Domuschiev. Je pro vás důležitá podpora vedení klubu?

„Majitel se o klub stará úžasně. Co se týká fotbalových věcí, tak všechno klape a funguje. Za to mu patří obrovský dík, jinak by to bylo mnohem složitější. Když přijde, je to pro nás podpora. Má nejvyšší ambice ve sportu i v podnikání, je to člověk,