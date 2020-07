Je to přesně rok, co se Lela Ceterová dozvěděla, že se stane matkou. • instagram

Lela Ceterová proto svému partnerovi přidala na Instagram drsný vzkaz, v němž dvojici dam Adélu s Denisou označuje za »ku*vy«. A Karlosovi vyčetla, že si na Instagramu hraje na rodinného muže, zatímco pravda je jinde. „Hodně lidí ví, že zrovna ty anděl nejsi a mně už došla trpělivost! Lhaní bylo dost!“ napsala mu k fotce ze Saint-Tropez a naznačila, že vztahu je konec.

Když se to pak z médií dozvěděly obě zmiňované ženy, ještě se Lele vysmály! „Jednou po roce si vyjedete k moři a je z toho hned haló...“ chechtala se na Instagramu Denisa a Adéla si ještě přisadila: „Děkuju ti za krásné fotky...“ Vnadná blondýna nakonec svůj výlev smazala a kaje se i sám Vémola .

Narychlo přijel do Prahy a celou aférku se snažil hrát do autu. „Trávíme svátek na terásce nad Prahou a nevypadá to, že by Lela byla nas*aná nebo těsně před rozchodem,“ pověděl na adresu ženy, která mu na konci loňského roku povila malou Lili.

Co jsou dámy zač?

Denisa - »Bejvalka« Karlose, který jí kvůli nevěře a lhaní nemohl přijít na jméno. Teď už se ale s playmate a vítězkou různých soutěží krásy evidentně usmířil.

Adéla - Okolo Vémoly se motá pracovně při zápasech v kleci, je totiž tzv. »ring girl«. V zákulisí se ovšem spekuluje, že k sobě mají mnohem blíž, což naznačila i Lela.