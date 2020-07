Messiho žhavé hrátky na Ibize: Jeho paní vystrčila dokonalý zadeček!

Přítelkyně Lionela Messiho Antonella Rocuzzo by si mohla zahrát klidně i v Jamesi Bondovi • Profimedia.cz

Kapitán Barcelony Lionel Messi poté, co proti Atlétiku vstřelil svou 700 soutěžní branku v kariéře • Profimedia.cz

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Partnerka Luise Suáreze Sofia měla co dělat, aby její ňadra zůstaly tam, kde mají • Profimedia.cz

Naopak. Krásné dámičky daly plavbě ten pravý šmrnc. Messiho manželka Antonela v gepardích bikinách skotačila na jachtě, jako divoška, a když na schůdkách vedoucích do hlubokých průzračných vod vystrčila zadeček, oněměl i její fotbalový bůh, jenž se do své tmavovlásky zamiloval už jako dítě!

I ve dvaatřiceti letech má Antonela postavu jako dvacítka a těžko by někdo neznalý uvěřil, že odrodila už tři pokračovatele fotbalového rodu – Thiaga, Cira a Matea.

Ale oči zářily při pohledu na jeho krásnou ženu Sofii i útočníkovi Luisi Suárezovi. Jeho drahá měla co dělat, aby vrchní část pestrobarevných plavek udržel její ňadra dmoucí na místě.

Když padla tma, určitě se forvard Katalánců, které za pár dní čekají čtvrtfinálové zápasy Ligy mistrů, do své drahé zakousl! Tak, jak to umí jen on!