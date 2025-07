Hapal: Vrátil se jiný Almási, odchody snad nenastanou. Na posilách pracujeme

PŘÍMO Z POLSKA | Nádherný areál, kvalita tréninkových hřišť, na které to je z Hotelu Remes Sport pár kroků, možná nejlepší ve střední Evropě. „Máme tu vše,“ hlásí spokojený trenér fotbalistů Baníku Pavel Hapal z polské Opalenice, kde je s týmem potřetí v řadě. A v obou předchozích sezonách po kempu následovala úspěšná sezona. Avšak aby tomu tak bylo i do třetice, musí Ostrava vyladit formu. Proti celkům z Ekstraklasy se jí zatím nedaří. A v předkole Evropské ligy zřejmě narazí na Legii Varšava...

V obrovském vedru na přímém slunci ukazoval teploměr přes čtyřicet stupňů. V takových podmínkách svedli Slezané, přičemž spousta z nich zvládla kompletních 90 minut, konfrontaci s Piastem Gliwice (0:0) a Widzewem Lodž (0:2). Výsledky ani výkony nepřesvědčily, nicméně kouč Hapal zůstává klidný. Důležitá bude soutěžní sezona, ne příprava.

Co vám ukázal zápas s Gliwicemi?

„Z důvodu vedra to nemělo takové tempo, jaké bychom si představovali. Přesto jsme hráče tlačili do veškerých presinkových věcí a pohybu. Je však cítit velká únava, ve finále nám chyběl klid a rozvaha. Víc než výsledek je důležité, že většina hráčů odehrála 90 minut, jak jsme zvyklí. Bohužel Alex Munksgaard má problém s přitahovačem, což je jedinou kaňkou.“

Další kaňkou je asi nula vstřelených gólů, jen dvě střely na bránu a spousta zkažených akcí...

(přikyvuje) „To nás mrzí, musíme pracovat dál. Ale opravdu si myslím, že to pramení z únavy, protože hráče nutíme běhat a hodně presovat, kvůli čemuž jim pak po zisku míče chybí síly ve finále. To k tomu v této fázi přípravy asi patří, ale i v únavě se musíme naučit kontrolovat balon a být přesní. Záměr byl ještě takový, že nám měl zápas ukázat fyzické parametry, ne ty herní.“

Koleno ledoval Daniel Holzer, ten je v pořádku?

„Má to jen naražené. I na něm bylo cítit, že toho měl na konci plné zuby.“

Za zraněného Munksgaarda se na pozici pravého beka ve čtyřce zasunul David Buchta, který tam běžně nenastupuje. Jak se vám líbil?

„Zvládl to, měl tam dobré odběry míče i podporu ofenzivy. Možná to nějaká alternativa je, ale spíš to bylo vynucené. Kdyby Alex mohl odehrát celý zápas, jak jsme chtěli, žádnou změnu jsme nedělali.“

A varianta zasunout Christiana Frýdka níže na středovou pozici osmičky?

„Taky to je možnost. Tentokrát jsme v obou případech změnili rozestavení a šli vzadu do čtyřky, zatímco minulý dvojzápas jsme hráli s tříobráncovým systémem. Chceme mít na sezonu nachystané všechny možnosti, které pak budeme aplikovat.“

Poprvé jste využili Tomáše Riga, jeví se po EURO U21 čerstvě?

„Děláme všechno pro to, aby byl připravený na první soutěžní zápas. Takhle jsme spolu komunikovali. Dostal jen poločas, protože přijel z dovolené. A taky toho měl dost i za 45 minut. Čtyři dny pracoval na lehké fyzické přípravě, ale zápas je něco jiného.“

Oproti zimě působí svalnatěji David Látal. Je to jen můj dojem, nebo fakt?

„Je to tak, zamakal na sobě. Ale musíme s ním pracovat ještě víc. Rychlostně vypadá výborně, hru oživil, měl několik zisků, ale musí přidat ještě v širší obecné vytrvalosti. A v řešení finální fáze.“

Emoce v závěru? Jsem na kluky naštvaný

A co duel s Widzewem Lodž?

„Výsledek taky není příznivý, ale dali jsme možnost dalším klukům odehrát 90 minut. V tomto počasí se to ukázalo skoro jako smrtelné, takže jsem rád, že jsme to přežili ve zdraví. I přes prohru tam byly dobré věci, ty horší zase pramenily z únavy. Jsem spokojený s prací, se skóre ne. Ale o tom to teď není.“

Přesto nula vstřelených branek nevyznívá dobře, byť Ladislav Almási možná v ofsajdu při skórování nestál...

„To už nerozhodneme, bylo to na hraně. (úsměv) Bylo to bez gólu, protože jsme si skoro ani žádnou šanci nevytvořili. Měli jsme toho hrozně málo. Jsme nepřesní, na tom teď v dalších týdnech budeme pracovat, ať jsme vyladění do ligy.“

Vrátil se jiný Almási než dřív?

„Myslím si, že určitě. Svedl spoustu soubojů, uhrál balony. Ve druhé půli už toho měl však plné zuby. Cením si snahy, pracovitosti. V pořádku.“

To, že jste nastoupili i podruhé ve čtyřce vzadu, bylo z důvodu rozprostřené minutáže, nebo protože stále nevíte, zda Frydrych bude moct nastoupit, a tak zkoušíte jinou variantu?

„To taky, je to další věc. Ale i minutově. Chtěli jsme dát devadesátiminutovky, ve čtvrtek zregenerujeme a za dva dny hrajeme znovu. Tam už to rozdělíme na dva poločasy, protože únava se kumuluje. A pak už nás bude čekat jenom generálka s Banskou Bystricí a půjdeme do ligy a do pohárů.“

Netrápí se Tomáš Zlatohlávek takhle hluboko utopený ve středu pole?

„Měl tam dobré věci, ale i problémy s prvním dotykem jako jiní. Co se jeho pozice týče... Pokud máme útočníků dost, dáváme ho do středu hřiště. On si s tím umí poradit. Hrává desítku, někdy vlezl až do pozice osmičky. Naběhal toho dost.“

Zato Christ Tiéhi se zatím jen rozkoukával, že?

„Ano, byl tam chviličku. Myslím, že mu chybí kondice. Poslední měsíc trénoval jen individuálně, takže musí pracovat.“

Dvacetiletý nigerijský bek Abdullahi Bewene mi připomíná Angela Preciada, co vám?

„Super! Je rychlý, dynamický, má skvělý pohyb. Potřebuje si akorát zvyknout na tempo hry, to je pro něj novinka. Minule se rozkoukával, tentokrát už byl kvalitnější i na míči. Měl tam zakončení, které možná mohl řešit ve větším klidu, ale hrál dobře.“

Co ty emoce v závěru? Málem jste se porvali.

„Zbytečné, jsem na naše kluky naštvaný. Neměli jsme takhle reagovat, ale celý zápas byl na obě strany veden divně. Některé jasné fauly se nepískaly, pak jiné zákroky zase ano. Zvláštní...“

Jak to vypadá s pohybem v kádru?

„Zatím se nic nepohnulo, ale pracujeme. Pokud bychom chtěli něco posílit, tak určitě zadní řady. A pak maximálně reagovat na případný odchod, ale věřím, že ten nenastane.“ (úsměv)

A směrem ven? Jsou tady hráči jako Eldar Šehič, nalevo máte přetlak.

„Přemýšlíme o všem, nicméně aspoň v úvodu bychom chtěli mít kádr širší. Věříme, že zápasů bude víc, takže se nechceme s odchody unáhlit.“

Příprava Baníku

Chemie Lipsko - Baník 2:4

Štětín - Baník 2:1

Gliwice - Baník 0:0

Lodž - Baník 0:2

Poznaň - Baník (v sobotu 5. července)

Baník - Banská Bystrica (v sobotu 12. července)