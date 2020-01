Pád hvězdy Turana. Místo Barcelony rvačky v Turecku, ve 32 bez práce | iSport.cz

Jak se z fotbalového nebe dá spadnout téměř na úplné dno? O tom by mohl Arda Turan napsat knížku. Jednu dobu nejpopulárnější turecký fotbalista válel ve španělské lize, jako velkou posilu si ho vyhlédla adresa z nejvěhlasnějších, Barcelona. Jen pět let po přestupu do Katalánska je ale 32letý Turan nežádoucí i v tureckém klubu, ve kterém hostuje, a na krku má podmínečný trest za exces se zbraní v nemocnici. Co vedlo k tak strmému pádu?

Turanova kariéra vyletěla do výšin v roce 2008. Tehdy jednadvacetiletý mladík už byl oporou Galatasaraye Istanbul, turecké reprezentaci na EURO pomohl až do semifinále. Pro přestup do velkoklubu se překvapivě rozhodl až tři roky poté. Navlékl dres Atlétika Madrid, se kterým vyhrál ligový titul a dostal se do finále Ligy mistrů. Výkony v hlavním městě přiměly Barcelonu, aby na stůl položila 34 milionů eur (860 milionů korun) a převlékla tureckou hvězdu do červeno–modrých pruhů.

Až do téhle chvíle to vypadá jako parádní příběh fotbalisty, co míří k vrcholu. Jenže Arda je jeden z těch smolařů, kterým přesun do megaklubu kariéru spíš zničil.

Na hřišti už to tak nějak nebyl on. Mimo hattricku v Lize mistrů do sítě Borussie Mönchengladbach svými výkony nezářil, příležitostí na hřišti dostával méně a méně, v sezoně 2017/18 dokonce nenaskočil do jediného zápasu. Čerstvě třicetiletá stagnující star se tak v lednu roku 2018 rozhodla pro návrat domů – po zbytek sezony a dva následující ročníky v týmu Istanbul Basaksehir. Teprve třicet let existující klub bojuje o špici ligy, patří mu bývalé hvězdy Premier League jako Robinho, Martin Škrtel, Gael Clichy či Demba Ba. Ideální družstvo na to, aby se Turanova kariéra zase nakopla a pozvedla, že?

Zase špatně…

Jen čtyři měsíce po návratu domů se někdejší reprezentační kapitán dostal do problémů, když se svůj nesouhlas s rozhodnutím asistenta rozhodčího rozhodl prokázat názorně a do sudího na čáře strčil. Vyfasoval za to rekordní šestnáctizápasovou stopku, následně zmírněnou „jen“ na deset klání. Mimo hřiště to ale nebylo o moc lepší, právě naopak.

Ještě v říjnu toho samého roku se Arda Turan rozhodl oslovit dívku v nočním klubu. „Kdybys nebyla vdaná, nenechal bych tě odejít,“ měl jí podle svědků sdělit. Potíž je v tom, že sám byl čerstvě ve svazku manželském a zmíněná dívka byla manželkou turecké popové hvězdy Berkaye Sahina. Zpěvák se rozhodl fotbalistu konfrontovat a strhla se bitka, ze které Berkay vyšel se zlomeným nosem a skončil v nemocnici. Aby toho nebylo málo, Turan se mu k lůžku přišel omluvit… s nelegálně drženou pistolí za pasem. Tu měl Sahinovi nabídnout se slovy „Jestli chceš, zastřel mě.“

Výstřel skutečně padl, ale naštěstí jen od zmateného Turana do nemocniční podlahy. Turecké fotbalové hvězdě hrozilo až dvanáct let za mřížemi, nakonec ze všeho ještě vyšel relativně dobře, s podmínkou na dva roky a osm měsíců za nelegální držení zbraně, ublížení na zdraví a střelby za účelem způsobení paniky. V klubu si řekli dost a po kombinaci problémů mimo hřiště s neustálými zraněními se nejprve rozhodli, že mu vyměří pokutu ve výši sedmiměsíčního platu, na začátku roku 2020 nakonec jeho hostování předčasně úplně ukončili.

Nový rok tak bývalý kapitán turecké reprezentace začal znovu jako nechtěný majetek Barcelony bez přílišně pozitivních vyhlídek na to, že by si za ni (nebo jakýkoli prestižní klub) v dohledné době kopnul. Jeho mezinárodní kariéra je sice už tři roky u konce (v reprezentaci skončil poté, co se v letadle popral s novinářem), stále je mu ale teprve 32 let a pár let klubového fotbalu může mít ještě před sebou. Jenže to bude muset zchladit svou každým rokem víc horkou hlavu. A přesvědčit nějaký tým, že riskantní sázka na něj se přeci jen ještě může vyplatit.