„Stalo se to na pozemku paní Margaret, u které bydlím. Stodola s obytnou částí, kde jsem žila, kompletně shořela,“ promluvila čtvrtá na mistrovství republiky 2017 o děsivém zážitku z předminulé středy pro Aktuálně.cz.

„Přišla jsem o šest párů lyží, dva snowboardy a další vybavení. Měla jsem tam rok práce v penězích, zhruba 150 tisíc korun. Zůstalo mi vlastně jen to, co jsem měla s sebou, když jsem jela do práce,“ dodala Monika, jíž přislíbil pomoc Svaz lyžařů.