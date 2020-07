Pardubice řeší návraty hvězdiček z NHL: Colorado se zatím cuká | iSport.cz

Nadupat tým, ukázat lidem hráče, kteří v klubu vyrostli. Představit mladé hvězdičky, které se posunuly za mořem ke kontraktům v NHL. Tohle by mohlo být velké lákadlo pro Pardubice! Martin Kaut s Filipem Zadinou nejlepší ligu světa hrají. Michael Špaček zatím ne. Do listopadu, než se rozjedou kempy za mořem, mohou být první dva volní, pokud jejich kluby, kde mají za mořem smlouvy, kývnou. Jenže z toho taky nemusí být z pohledu Dynama nic.

Kaut patří Coloradu, které se sice bude prát o Stanley Cup, ale mladého útočníka do boje nepovolalo. Zadina hraje za Detroit, který měl do play off daleko a čeká na start soutěže. Špaček byl půjčen do konce sezony na farmu Los Angeles, ale AHL ročník zastavila. Tím pádem každý má naději hrát hokej v Česku.

„Jde samozřejmě o hodně lákavou variantu, ale taky musíte přemýšlet, aby se dostavil přínos, který potřebujete. Je to totiž trochu dvousečné. Sehnali jste nějaké hráče, máte postavený tým, který má ambice. A kdybyste měli přivést tři nové hráče, ještě ne na celou sezonu, celé se vám to rozboří. Tři hráče byste museli zase posadit,“ vysvětluje pohled Pardubic sportovní manažer Dušan Salfický.

Střelec Zadina se doma neukáže, táhne ho to do Třince, kde trénuje táta Marek. iSport.cz o téhle variantě psal už 2. července. Teď ji i sám hráč potvrdil v rozhovoru pro idnes.cz: „Generální manažer Steve Yzerman mi i řekl, že není proti, ví o Třinci, že je to tady nejlepší klub.“ S Pardubicemi nic Oceláři řešit nemusí,