Osudný lajk. Plíšková popsala start s Hanckem. Doufá, že je taky zamilovaný!

Když přeskočila jiskra, ani nevěděla, že je známý fotbalista. Tenistka Kristýna Plíšková (28) popsala, jak začal její vztah s obráncem Dávidem Hanckem (22), který v minulé sezoně hostoval ve Spartě a rád by v Česku působil dál. „Je to na začátku, oba jsme ještě zamilovaní. Aspoň doufám, já teda jo…“ smála se Plíšková v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport, kde ji zpovídal její švagr Michal Hrdlička.

„Já mu na Instagramu dala lajk a on se toho chytil,“ usmívala se Kristýna Plíšková, když vykládala, jak se pár dal dohromady. „Začali jsme si psát, pak z toho bylo hned společné bydlení a teďka plánujeme velkou budoucnost,“ má jasno tenistka.

„Ani jsem nevěděla, že je fotbalista. Vypadal vysokej, to mě zaujalo,“ smála Kristýna, dvojče české tenisové jedničky Karolíny Plíškové. „Zdálo se mi, že je to sympaťák a hodnej kluk, což se i potvrdilo,“ dodala na adresu mladého slovenského reprezentanta, který patří italské Fiorentině.

Na prvním rande na něho prý tenistka čekala až do čtyř do rána. „Takže to bylo takový osudový,“ přiznala. „Posouval se jim let, už to jinak nešlo, tak jsem si řekla, že třeba zapůsobím,“ rozesmála se.

V době koronavirové přišla o všechny turnaje, ale prý jí ani moc nechyběly, protože mohla trávit čas právě se svým miláčkem. „Budu volit plán trochu jinak, abych neměla třeba čtyři pět turnajů po sobě,“ nechce se vzdát úplně času s Hanckem.

S jarní hvězdou Sparty si prý doma v době karantény udělali malé fitko. „Trénovali jsme spolu, já jsem měla něco od svého kondičáka, taky se mnou všechno odběhal. Pro něho jsou moje tréninky v porovnání s jeho lehký, dělali jsme toho hodně společně,“ popsala nová fanynka Sparty.

„Nikdy jsem fotbal moc nesledovala, ani teď nejsem nějaká velká sparťanka. Kdyby byl ve Všenorech, tak bych fandila Všenorům,“ vykládala Plíšková, že ji ale fotbal chytil. „Pokud to jde, tak chodím na každý zápas. Musím se ale přiznat, že pár důležitých situací jsem třeba prošvihla, protože jsem se zrovna nedívala… I jeden gól, Davidův snad ne,“ smála se.

Má Kristýna Plíšková o přítele na hřišti strach? A jak je na to s ofsajdem? Podívejte se ve videu, spoustu dalších témat pak probere Plíšková s Michalem Hrdličkou v celé České uličce. Premiéru sledujte na O2 TV Sport v pondělí od 21 hodin, opakování můžete vidět v úterý od 19 hodin také na O2 TV Sport.

Sexy prázdniny prvoligových fotbalistů: Jejich lásky u moře odhodily stud!