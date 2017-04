Změna modelu Fed Cupu? Češi jsou proti: Velký krok zpátky a kočkopes

„I když dosavadní model není ideální, to, co je navrženo, považuji za velký krok zpět, který celou soutěž spíše poškodí, než aby jí prospěl,“ ohrazuje se Černošek, jenž tvrdí, že jeho firmě se vrací náklady především díky domácím finále.

A o ty nyní může přijít.

Praha samozřejmě může usilovat o pořádání Final Four, nebude mít však jistotu, že se do něj Karolína Plíšková a spol. probojují.

„Získáme pořadatelství, aby tu hrála Kanada, Bělorusko, Švýcarsko a Španělsko? To mi nedává pointu, to není soutěž, kterou by Češi vyprodali. Nebo jaký bude mít smysl, až se ve finálovém souboji střetnou celky Česka, Ameriky, Španělska a Švýcarska třeba v Turíně? A to je ještě ta lepší varianta. Ale co třeba v Dubaji?! Kolik tam bude diváků, kolik tam přijede fanoušků z jednotlivých zemí?“ ptá se Černošek, jenž nezastírá, že týmové soutěže reformu potřebují.

Pro přilákání těch nejlepších by začal s udělováním bodů do žebříčku, příznivějšími termíny a větší finanční motivací. Tohle mu reforma nenabízí. „Nechci se dotknout soupeřů, ale první dvě kola odehrajeme s ohledem na osm nasazených s poměrně neatraktivními soupeři jako dosud a pak nás vyšlou někam do daleka. To je nešťastné!“

Skepticky se k novému modelu staví také reprezentační kapitán Petr Pála. „Nejsem příznivcem Final Four. Je to škoda pro země, jako jsme my, které nemají grandslam. Naše publikum se nedá ničím nahradit, holky se chtějí doma ukázat. To mají nejradši a naplňuje je to. A nejen ty naše,“ povzdechl si.

Česká strana ovšem pouze nekritizuje, ale některé změny vítá. Pálovi se zamlouvá rozšíření na šestnáct účastníků. „Jsem toho zastánce. O pohár by se mohl poprat každý z nich. Některé země mají skvělé hráčky, ale protože hrají nižší skupiny, nemají šanci na titul. Takhle by to bylo zajímavější pro diváky i pro partnery.“

Podle českého kapitána ale nehrozí, že by český tým svou pozici oslabil. „Věřím, že vždycky budeme schopní se o mísu poprat. Holek máme hodně, takže když tým dobře nakombinujeme, máme výhodu. Není potřeba mít najednou všechny nejlepší holky, ony taky všechny vždycky nemůžou,“ uzavřel.

