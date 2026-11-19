Davis Cup 2026: program, výsledky, nominace, kdy hrají Češi?
- Příští týden v úterý 24. listopadu vstoupí Češi do Davis Cupu, v němž je čeká čtvrtfinálový souboj s Kanadou. Finále se odehraje v neděli 29. listopadu od 15:00.
- V nominaci Tomáše Berdycha nebudou chybět Jiří Lehečka, Tomáš Macháč ani Jakub Menšík.
- Program, výsledky a další informace naleznete v článku.
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Program – Kde sledovat
Česká nominace – Výsledky 2025
Program Davis Cupu 2026
Časy a dvojice se budou průběžně doplňovat. Článek budeme aktualizovat.
|ČTVRTFINÁLE
|ČESKO - Kanada
|24. 11. 2026, 16:00
|-
|Itálie - Jižní Korea
|25. 11. 2026, 16:00
|-
|Velká Británie - Německo
|26. 11. 2026, 10:00
|Rakousko - Španělsko
|26. 11. 2026, 17:00
|SEMIFINÁLE
|Itálie/Jižní Korea - Česko/Kanada
|27. 11. 2026, 16:00
|Velká Británie/Německo - Rakousko/Španělsko
|28. 11. 2026, 12:00
|FINÁLE
|29. 11. 2026, 15:00
Kde sledovat Davis Cup 2026 živě?
Duely českých tenistů, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).
Česká nominace na Davis Cup 2026
Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejlepší, co má k dispozici. Chybět bude Vít Kopřiva, který se do nominace nevešel.
- Nominace týmu: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Patrik Rikl
Výsledky finále Davis Cupu 2025
|Itálie - Španělsko 2:0
|Berrettini - Carreňo
|6:3, 6:4
|Cobolli - Munar
|1:6, 7:6 (7:5), 7:5
Vítězové Davis Cupu
Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední dva tituly získala jasně Itálie.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Itálie
|2024
|Itálie
|2023
|Itálie
|2022
|Kanada
|2021
|-
|2019
|Španělsko
|2018
|Chorvatsko
|2017
|Francie
|2016
|Argentina
|2015
|Velká Británie
|2014
|Švýcarsko
|2013
|ČESKO
|2012
|ČESKO