Hlaváčková po útoku na Kvitovou: Mám pepřák a u dveří raketu

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře Andrea Hlaváčková se o útoku na svoji kamarádku dozvěděla během úterního dopoledne. "Hned jsem jí psala, že doufám, že bude brzy v pořádku. Petra je teď ale ve víru jiných problémů, než být na telefonu," říká plzeňská rodačka.

Samu sebe hodnotí Hlaváčková jako opatrného člověka. "Když jsem doma sama, občas mě napadne, co by se mohlo stát. Je hrozná představa, že Petra musela útočníka vidět, bojovat s ním. Je to šílený pocit. Doufám, že to nebude mít na pokračování její kariéry vliv," věří tenistka.

Útok na dlouholetou českou jedničku má vliv i na Hlaváčkovou. "Napadlo mě, že si musím pořídit řetízek na dveře a opravdu si dávat pozor i na lidi, u kterých mám pocit, že bych jim mohla důvěřovat. Nemyslím si, že by tento útok byl nějakým specifikem jen v Česku, stát se to mohlo kdekoliv."

Petra je kliďaska ve všem, zvládne to, věří Hlaváčková

Bývalá třetí hráčka světa ve čtyřhře popsala i další způsob, kterým se snaží chránit. "Koupila jsem si pepřový sprej, který mám pořád u sebe, ke dveřím si navíc dávám i raketu, kterou bych mohla někoho napadnout," říká třicetiletá tenistka.

O rozsahu zranění fulnecké rodačky však ani olympijská medailistka příliš neví. "Detaily neznám, Petra má poraněnou levou ruku, ale ať už by to byla jakákoliv, není to vůbec příjemné. Na druhou stranu si myslím, že Petra je ráda, že to nedopadlo ještě hůř," pokračuje Hlaváčková.

Je přesvědčená, že o Kvitovou bude skvěle postaráno. "Petra je v péči fyzioterapeuta Pavla Koláře, panu profesorovi naprosto věřím, navíc jsou tam další odborníci a doktoři, je v dobrých rukou," nepochybuje Hlaváčková.

Větší starosti jí dělá, co útok udělá s psychikou Kvitové. "Doufám, že nenastane něco podobného jako u Selešové. Petra je kliďaska, jako ve všem ve svém životě. Věřím, že to přijme. Je to samozřejmě hrozně těžká situace, ale spíše mě napadl případ tenistky Čakvetadzeové, kterou napadli doma, cíleně ji trápili a ona se z toho nikdy nedostala. Zvládnout trauma, kterému však Petra bude muset čelit, nebude jednoduché," tuší Hlaváčková.

O dalších opatřeních ohledně své osoby však neuvažuje. "Ochranku rozhodně neplánuji, nejsem tak důležitá, abych ji musela mít. Hlavně, aby se Petra uzdravila," přeje Hlaváčková své kamarádce vše nejlepší.