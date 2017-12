Kickboxerka Mašková má zítra premiéru v MMA: Zmalovaná frajerka, to mě baví!

Deset let v ringu, to je znát. • Blesk - Jan Tůma

Sandro, stává se z vás zápasnice MMA. Těšíte se na ten první nelítostný boj?

„To opravdu nemůžu říct, mám z toho velký respekt! Ale s trenérem jsme věděli, že se jednou přesunu z kickboxu do oktagonu, takže… Jen mě nenapadlo, že to bude tak rychle. Klidně bych si dala ještě rok přípravu.“

Počítám, že hlavně kvůli boji na zemi.

„Přesně tak. Plácám se v tom, ale porvu se s tím.“

Promiňte, nechci, abyste prozrazovala taktiku!

„Klidně ji řeknu. Prostě se při zápase nesmíme dostat na zem.“ (smích)

Přijde vám jako dívce přirozené rvát se v kleci o život?

„Ne! Já jsem popravdě posera, který leze do ringu. Ale ženské jako zápasnice v sobě mají hodně chlapské energie.“

Ptám se z toho důvodu, že se lidé často ptají: Proboha, proč se ty holky mlátí?!

„Od doby, co jsem začala dělat kickbox, jsem se odlišovala. Tehdy se mi to líbilo, dnes je to trochu jiné. Prostě mě to baví, lidi z týmu jsou navíc moje druhá rodina.“

To vám nevadí, že třeba jdete po ulici s modřinami?

„Nechci dostávat do držky, proto modřiny tak často nemívám. Mám dobrej kryt. (smích) Když už nějakou tu barvičku na oku mám, tak mě to baví. Hlavně po boku mého přítele. Vidím, jak se lidem honí hlavou, co jsme si udělali. Zmalovaná frajerka jde s borcem…“

Ty rány ale musí hrozně bolet!

„Proti bolesti jsem odolnější. Těch 10 let v ringu je znát, umím ji zpracovat. V zápase bolest přetluče adrenalin.“

Hojí se vám rány rychle?

Vůbec nevím. (smích) Ale třeba urvanej palec na noze se dal dohromady skoro hned, za čtyři týdny od úrazu jsem už zase zápasila.“

Asi je zbytečné se ptát, jestli vám vadí krev.

„Ani ne, ale nemám ráda jednu věc… Když soupeřce teče krev a já ji mám na rukavicích. Přijde mi to nechutný!“

Aspoň vás to vyburcuje, ne?

„Ženské zápasy nejsou tak tvrdé, té krve tolik není. Nicméně mě nijak nedráždí. Při tréninku mi spíš vadí, v zápase ji tolik nevnímám.“

Podstupujete nějaké testy, když s krví přijdete do kontaktu?

„Nikdy jsem na žádných nebyla, ale co vím, tak to občas bývá. Povinné to není.“

Co když dostanete pecku, třeba do břicha, která vám vážně ublíží? Přeci jen jste žena…

„Nepřemýšlím nad tím. Ani to nejde.“

O sebe očividně strach nemáte, ale co o soupeřky?

„Vůbec! To spíš o své sparing partnery při tréninku. Mám je ráda a mám problém je praštit.“

Takže kluci už dostali nafackováno?

„Pořádně ne. Opravdu je nechci mlátit.“

A není to těžké, když podle všeho neberete nic jiného než vítězství?

„Tak to rozhodně není. Prohry jsou stejně důležité! Ukážou slabá místa a dají prostor k tomu, kde se zlepšit.“

Poslední titul máte ze světových her, které jsou pro neolympijské sporty vrcholem. Berete to tak?

„Určitě, řadím ho nejvýš. Byl to první velký světový turnaj, který jsem vyhrála. Ale více vnímám tu přidanou hodnotu kolem, což je zviditelnění našeho sportu, otevření vrátek k novým možnostem.“

Přesto je vás podle slov trenéra Aloise Škeříka těžké zvládnout, s ostatními to má jednodušší. V čem je problém?

„Trénuje mě šest let. Jsem silná osobnost a mám svoji hlavu. Pro každého trenéra je složité, když mu svěřenec oponuje. A to jsem já. Kecám mu do toho a on si s tím musí poradit. Od světových her jsem ale hodná.“ (smích)

Bojuje tedy hlavně s vaší hlavou?

„O té to všechno je. Nejen s trenérem. Vím, že je se mnou těžké pracovat. Moc chlapů mě nezvládne.“