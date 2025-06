Kontrakt jako z jiného světa. Asi tak by se dala popsat nová smlouva pro Cristiana Ronalda. Roční plat ve výši 492 milionů liber (cca 14,5 miliardy korun), podpisový bonus ve výši 25 milionů, 15% podíl v klubu v celkové hodnotě 33 milionů liber. K tomu 16 zaměstnanců, kteří se budou starat o blaho portugalské superstar. Ronaldův vliv se po podpisu nového kontraktu v saúdskoarabském All-Nassru zvětšuje do ohromných výšin.

Dlouho se po sezóně, která pro All Nassr skončila bez zisku jediné trofeje a konečným třetím místem v saúdskoarabské lize, spekulovalo o budoucnosti portugalské hvězdy, která se stala po svém příchodu v prosinci 2022 z Manchesteru United hlavní tváří soutěže z Perského zálivu. Do éteru létaly například zprávy o přesunu do jednoho z brazilských mužstev, které působí na MS klubů.

Sám Ronaldo napsal na sociální síti X slova přiživující jeho odchod: „Začíná nová kapitola. Stejná vášeň, stejný sen. Pojďme společně tvořit historii.“

Všechny spekulace však rázem vzaly za své. Nestárnoucí útočník, který začátkem června přidal do své rozsáhlé sbírky trofejí druhý triumf s portugalskou reprezentací v Lize národů, se nakonec rozhodl prodloužit si své arabské dobrodružství. S All Nassrem se dohodl na podpisu nového kontraktu do června 2027, kdy mu bude již úctyhodných 42 let.

Největší smlouva ve sportovních dějinách

O detailech, jež jsou součástí lukrativního kontraktu, a který je podle britského deníku Daily Mail nejlukrativnější v historii sportu, se běžným smrtelníkům může nechat jenom zdát. Portugalec si po dobu jeho trvání přijde za rok na neuvěřitelných 492 milionů liber ročně (cca 14,5 miliardy korun), za týden mu do kapsy přiteče 488 tisíc liber (více než 14 milionů korun).

K tomu smlouva zahrnuje lukrativní podpisový bonus ve výši 24,5 milionu liber, který se zvýší na 38 milionů, pokud se kontrakt posune do druhého roku. Cristiano se rovněž může stát „vysněným ambasadorem“ Saudské Arábie, což by mohlo jeho příjem v příštích dvou letech zvýšit na více než 500 milionů liber. Portugalec se zároveň stává menšinovým vlastníkem klubu.

Dále mu jsou příslibeny provize sponzorských smluv se saúdskými společnostmi a využití soukromého letadla. Nejbizarnější je ale najmutí 16 osobních zaměstnanců, které bude platit sám All Nassr. Tři řidiči, tři zahradníci, čtyři hospodyně a dva kuchaři se budou starat o pohodlí samotného Ronalda i jeho rodiny.

Zdali však všechen luxus poskytnutý jednomu z nejlepších fotbalistů historie povede k větším úspěchům na klubové scéně, zatím jisté není. Sám Cristiano by měl mít o motivaci do budoucna postaráno - poprvé vyhrát tamní Saudi Pro League a dosáhnout na bájnou metu 1000 vstřelených branek, ke které mu aktuálně chybí 62 přesných zásahů.