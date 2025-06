Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia oznámila Japonce. Ševčík jde ze Sparty hostovat

Fotbalový reprezentant David Jurásek se po hostování v Hoffenheimu do Benfiky Lisabon nevrátí. Podle tureckých médií míří český obránce do Besiktase Istanbul, kde by měl rovněž hostovat. O víkendu má v novém působišti absolvovat zdravotní prohlídku.

Jurásek přestoupil do Benfiky předloni z pražské Slavie za 14 milionů eur (asi 334 milionů korun). Už po půl roce ale odešel za větším herním vytížením do Hoffenheimu. V uplynulém ročníku za německý klub odehrál 22 soutěžních zápasů a připsal si tři asistence, do základní sestavy se však natrvalo neprobojoval.