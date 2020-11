Konečně má Kateřina Neumannová (47) klid. Po dvou letech drsných tahanic s expřítelem Josefem Jindrou (62) skončila bitva o penzion na Šumavě jejím vítězstvím. Jenže jak Blesk zjistil, stále jí chalupa neříká paní. A asi jen tak nebude.

Apartmány na Zadově, které nesou její jméno, postavila společně s Jindrou, otcem dcery Lucky, před 16 lety. „Třicet milionů? To by nestačilo,“ naznačila tehdy Kateřina, kolik je chalupa stála.

Jenže společný život s lobbistou a nepolepšitelným Casanovou vzal po průšvihu s pořádáním lyžařského MS v Liberci 2009 zasvé. „I když jsme už spolu nežili, měli jsme ten barák dohromady, což nedělalo dobrotu. Dlouho jsme se to snažili vyřešit,“ přiznala pro pořad Showtime.

Handrkování s kšeftařem Jindrou prý neprobíhalo v rukavičkách. „Úplně v klidu to nebylo. Trvalo to dva roky, než jsme se konečně nějak domluvit. Je to pár týdnů, co se měnily vlastnické poměry a já se budu po letech částečně starat i o provoz,“ řekla s viditelnou úlevou Neumannová.

Takhle se bavila Neumannová se svým partnerem Josefem Jindrou. Fotky z oslav narozenin si nechali proplatit z účtu šampionátu v Liberci







96 zobrazit galerii

Že by se pohádka o chaloupce olympijské vítězky dočkala šťastného konce? Zatím ne. Stále tu je jeden zádrhel. Kateřině totiž i teď patří jen polovina penzionu – druhou část nově drží pražská společnost Blosone.

„Neumannová musela Jindru vyplatit osmimístnou částkou. Aby se ho konečně zbavila, musela najít investora,“ prozradil Blesku člověk, jenž byl blízko celé transakci, která se v těchto dnech dokončuje. Kateřina proto oslovila firmu, která se specializuje na investice do realit.

„To oni zaplatili Jindrovi za jeho podíl. Budou tam mít jen uložené peníze, do provozu mluvit nechtějí. Chalupu bude řídit ona se synovcem Ondřejem,“ vysvětlil zdroj k definitivnímu vyřešení vleklých sporů s Jindrou dodal: „Víte jediný, na co on slyší, jsou peníze.“