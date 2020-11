Bývalý hokejový obránce Michal Šafařík zemřel ve čtvrtek 19. listopadu. Bylo mu pouhých 43 let. Vsetínský rodák a srdcař zasáhl se svým domácím klubem hned do čtyř mistrovských sezon a byl u dvou titulů. O úmrtí informoval hokejový klub ze Vsetína na svých stránkách.

Podle informací Blesku se Šafařík stal obětí tragické autonehody. Ta se stala ve čtvrtek v Horní Jasence, která je součástí Vsetína. „Automobil při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel prozatím z neznámých důvodů do protisměru mimo komunikaci, vjel do lesa a zastavil se až o stromy,“ uvedl k tragické nehodě policejní mluvčí Petr Jaroš.

Šofér byl po tragickém střetu mimo vozidlo. „Hasiči, kteří přijeli na místo nehody jako první, ihned u muže zahájili předlékařskou pomoc včetně resuscitace. Poté jej předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby. Muž však utrpěl vážná zranění, kterým na místě nehody podlehl,“ popsala zásah mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Hokejový Vsetín na konci devadesátých let a na přelomu tisíciletí válcoval extraligu. Získal šest tiulů a součástí zlaté éry valašského týmu byl také nadějný Šafařík. Na Lapači prošel všemi mládežnickými kategoriemi, aby se nakonec propracoval až do A-týmu a zasáhl do čtyř mistrovských sezon a radoval se ze dvou titulů.

Poprvé nakoukl do extraligy v sezoně 1996/97. Největší prostor na ledě dostal ale až v ročníku 2001/2002, ve kterém zaznamenal 37 startů. Poté nastupoval v nejvyšší soutěži ještě za Plzeň a Zlín. Nejvíce času ve své kariéře strávil v první lize. Především v Olomouci, kde se později stal i kapitánem.

Na sklonku kariéry se vrátil domů a s »céčkem« na dresu pomáhal svému milovanému Vsetínu v návratu ke slávě.

