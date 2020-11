Píseň Nothing Else Matters skupiny Metallica vyprovodila na poslední cestu někdejšího vsetínského hokejistu Michala Šafaříka (+43). Ten tragicky zahynul ve čtvrtek 19. listopadu při autonehodě.

Smuteční obřad se konal v uzavřené vsetínské obřadní síni, kde mohla být přítomna pouze nejbližší rodina. Desítky kamarádů, bývalých spoluhráčů, přátel a známých, kteří přišli dát Michalovi poslední sbohem, pak postávali pod obřadní síní a mezi hroby vsetínského hřbitova.

Rozloučení se neslo v komorním duchu bez dlouhých projevů. Obřad zahájilo Cohenovo Hallelujah, po něm zazněla Nohavicova Kometa. V krátkém proslovu potom smuteční řečnice připomněla, že Michal Šafařík žil tak, že bude navždy dál žít ve vzpomínkách a srdcích všech nejbližších i přátel. „Vzpomínejte na něj s úsměvem, protože tak by si to Michal přál,“ zakončila projev řečnice. Po ní pak zazněla už jen výše zmíněná píseň Nothing Else Matters.

Bývalý hokejový obránce se stal obětí těžké autonehody. K té došlo v Horní Jasence, která je součástí Vsetína. „Automobil při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel prozatím z neznámých důvodů do protisměru mimo komunikaci, vjel do lesa a zastavil se až o stromy,“ uvedl k tragické nehodě policejní mluvčí Petr Jaroš.

Nadějný vsetínský odchovanec prošel na vsetínském Lapači všemi mládežnickými kategoriemi. Nakonec se propracoval až do A-týmu a zasáhl do čtyř mistrovských sezon a radoval se ze dvou titulů. Poprvé nakoukl do extraligy v sezoně 1996/97. Největší prostor na ledě dostal ale až v ročníku 2001/2002, ve kterém zaznamenal 37 startů.