Ve zlaté éře hokejového Vsetína sedával v kabině vedle zdejších velikánů Dopity, Čechmánka, Stavjani, Stantiena, Sršně, Vlacha... V pátek se dozvěděli tu strašnou novinu; jejich spoluhráč Michal Šafařík (†43) zemřel. Největší bolest však vstřebávají jeho nejbližší...

„Je to brácha mého táty. Měl těžkou autonehodu a nepřežil to. Vyrůstala jsem s ním a hodně pro mě znamenal,“ vyznala se prostřednictvím sociálních sítí Šafaříkova neteř Karolína. „Neberte to jako lítost, to vůbec. Jen jsem si to chtěla dát jako vzpomínku a to, že se chci se strejdou rozloučit.“

Život někdejšího beka, jenž Vsetínu pomohl ke čtyřem extraligovým titulům, vyhasl ve čtvrtek v Horní Jasence. Jeho cruiser zatím z neznámých příčin vjel do protisměru a následně do lesa, kde se zastavil o stromy. Hasiči našli řidiče s vážnými zraněními mimo vůz. I přes okamžitou pomoc mladý život nespasili.

„Strejdo, nikdo... Nikdo z nás nechápe, proč jsi to udělal,“ napsala pár hodin po tragédii Karolína Šafaříková. „I přes ty všechny chyby a to, co jsi udělal, tě všichni moc milujeme. Moc nám chybíš. Snad se máš v nebi líp. R.I.P.,“ vzkázala tam nahoru mladá slečna.

Proč k tragickému karambolu došlo, není jasné. „Příčinu a bližší okolnosti havárie nadále šetří vsetínští kriminalisté v úzké spolupráci s dopravními policisty,“ konstatoval policejní mluvčí Petr Jaroš.