Od „farmy Zlína“ k vládci extraligy. Před 25 lety Vsetín šokoval titulem | iSport.cz

Když před třemi roky slavila nejvyšší soutěž 80 let existence, fanoušci vybírali nejvýznamnější události její historie. Všechno přebil první titul Vsetína, který v sezoně 1994/95 coby nováček ovládl extraligu. „Něco takového se stane jednou za sto let. Pro všechny to musel být velký šok, horko těžko se bude něco podobného opakovat,“ okomentoval úspěch z nebe spadlých šampionů bývalý útočník Luboš Jenáček, který se před 25 lety na triumfu podílel.

Kdo tohle mohl tušit. A kdo mohl předpokládat, že se na Valašsku zrodila nová dynastie. Vsetín během sedmi let postoupil pokaždé do finále, zlatou sklizeň mu jen jednou zhatila Sparta. Nejprve si však proklestil cestu mezi elitu a dodnes zůstává jediným celkem, který při extraligové premiéře získal zlato. Pikantní na tom bylo, že královskou jízdu za titulem dotáhl na ledě sousedního Zlína. A že ve čtvrtém zápase rozhodl v prodloužení jeho bývalý hráč Rostislav Vlach.

Vsetínu se tehdy posměšně přezdívalo zlínská farma. Do tamního klubu za kopcem Sirákov chodili od sousedů odložení nebo údajně neperspektivní hráči. Zbyněk Mařák, Miroslav Stavjaňa, Michal Tomek, Luboš Jenáček nebo brankář Roman Čechmánek, který pak ve Vsetíně nastartoval hvězdnou kariéru.

Výborně zapadli taky cizinci. Slovák Roman Stantien i Rusové Alexej Jaškin a Andrej Galkin doslova zdomácněli. Znovuzrození prožili ve Vsetíně také bývalí reprezentanti Antonín Stavjaňa, který se vrátil ze Švédska. A také Vlach, jenž předtím hrál třetí německou ligu.

Z pozice trenéra tým zastřešil Horst Valášek, rodák z Kravař, bývalý gólman Jihlavy a Gottwaldova. Působil jako dobrotivý strýc, do pokynů se mu pletla němčina a v dnešním Zlíně pomáhal v hospodě, kterou provozuje jeho dcera se zetěm. Po prvním titulu už mu ve Vsetíně málem stavěli sochu za to, co s asistentem Zdislavem Tabarou dokázali.

Část sezony ve Vsetíně strávil vzhledem k výluce NHL Josef Beránek. Odešel po šestnácti zápasech, ale pomohl v rozjezdu, Tomáš Sršeň zase zářil v play off.

Soupiska HC Dadák Vsetín 1994/95 Čechmánek, Pešat A. Stavjaňa, Jaškin, Pavelec, Tichý, Vrla, Měsíček, Jakeš, Augusta, Srdínko



Mařák, Tomek, Galkin, Sršeň, Vlach, Stantien, M. Stavjaňa, Smeták, Jenáček, Beránek, Forch, Barus, Raděvič, Rohlík, Podlaha, Padělek Trenéři: Horst Valášek a Zdislav Tabara

Základ prvního mistrovského kádru ovšem tvořili hráči, kteří uhráli postup do extraligy. Až po zisku premiérového titulu se tým začal měnit. Vedení přivedlo Jiřího Dopitu, z Olomouce přibyli mladíci Ondřej Kratěna, Michal Broš a Jan Tomajko, přicházeli další. Klub finančně i hráčsky sílil, objevily se další hvězdy jako Martin Procházka, Pavel Patera, Radek Bělohlav. Ale stejně tak si dokázal vychovat hokejisty sám.

Do premiérové sezony šel nováček hlavně s cílem se zachránit. Prvního vítězství dosáhl Dadák až v šestém kole v Kladně, doma vyhrál v jedenáctém proti Litvínovu. Stával se terčem posměšků, soupeři cestou do Vsetína bloudili. Jakmile se NHL vrátila do práce, spousta českých klubů přišla o hráče, kteří jim vypomáhali. Vsetín až na Beránka nikoho neztratil. Nakonec senzačně vyhrál základní část. To ale nebylo zdaleka všechno.

Na jaře 1995 zachvátila Valašsko opojná euforie. Ve čtvrtfinále si Vsetín poradil s Litvínovem 3:1, v semifinále vyřadil bez porážky České Budějovice. V souboji o titul narazil na Zlín. Vstup měl tragický. Po dvou třetinách úvodního finále v jindy nedobytném „Saddledomu“ prohrával 0:6 a ve třetí části už jen zmírnil skóre na 3:6. Ve druhém duelu však Dadák vyválčil výhru 2:1 a následně urval ve Zlíně vítězství 4:2. Derby uchvátilo celý region, stadiony se plnily po střechu. Jakmile došly lístky, tiskly se další. Tehdy šlo všechno.

Celek Zlína i k domácím zápasům vyrážel za větším klidem ze Slušovic, kde se během série zabydlel. Ve čtvrtém finále doma vyrovnal zásluhou Josefa Štrauba na 1:1 a nakonec se muselo prodlužovat. Konec přišel už po osmnácti sekundách. Obránci Pavlu Kowalczykovi uvízl puk v kaluži vody, což okamžitě potrestal Vlach. Vsetínská střídačka vybuchla radostí, hráči naskákali na led, trenéři Valášek a Tabara si padli do náručí.

Tak začala nadvláda klubu, který panoval extralize na přelomu tisíciletí a získal šestkrát titul. Později zabředl do problémů, v roce 2007 byl administrativním rozhodnutím vyloučen ze soutěže. Jeho mecenáš Roman Zubík byl za podvody odsouzen, po odpykání poloviny trestu ho z vězení propustili. V době největší slávy však byl Vsetín unikát. A po restartu v nižších soutěžích se začal snažit o návrat na výsluní.

Dadák a spol. Roky, kdy Vsetín kraloval českému hokeji, byly typické i tím, jak často měnil hlavní sponzory a tedy tím i název. V roce 1994 do extraligy postoupil ještě jako Zbrojovka Vsetín, tohle jméno měl klub od roku 1968. V extralize se přejmenoval na HC Dadák a pod touto hlavičkou získal první dva tituly. V letech 1997 a 1998 se extraligový šampion jmenoval HC Petra Vsetín a poslední dva triumfy si připsal pod názvem HC Slovnaft Vsetín. V roce 2001 klub nastartoval ústup ze slávy s výrazně menšími fi nancemi a taky se jménem HC Vsetín, o šest let později nejvyšší soutěž opouštěl už jako Vsetínská hokejová.