Poprask okolo skandálu Milana Hniličky (47) sleduje z hor, ale coby předseda tenisového svazu má ke všemu také co říct. Ivo Kaderka (58) šéfa NSA kritizuje za účast na nedovolené párty, ale přiznává, že bez jím rozdělovaných peněz se neobejde.

Kaderka podle svých slov nechápe, co Hnilička o víkendu v teplickém hotelu vůbec dělal. „Až ho potkám, tak mu řeknu, že je vůl, a to korunovanej. Neměl tam co dělat, tohle je přesně to, co sport potřebuje, fakt super,“ řekl Blesku. Hlavu někdejšího gólmana však nepožaduje, i tady se nachází silné ALE: peníze.

Podle Kaderky je nutné, aby Hnilička coby šéf NSA dokončil proces rozdělování necelých 12 miliard mezi sportovní svazy, jinak prý hrozí kolaps. „Ať to udělá pořádně, spravedlivě a rychle, a třeba napraví tu chybu. Kdybychom si teď zatancovali na jeho mrtvole, bude to špatně pro sport, který je teď zase pod vodou a pomocí trubičky lapá po dechu,“ říká tenisový šéf s tím, že minulý týden musel podepsat úvěr, aby jeho svaz přežil do jara, než přijdou peníze od agentury.

„My nemáme žádný plán B. Milan by teď měl přinejmenším dokončit to, co má na stole,“ dodává Kaderka.