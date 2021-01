»Štěpán tady sedí a sedět bude!« hřímal komunistický pohlavár Jakeš na obranu pražského partajního tajemníka. To bylo v roce 1989. Milan Hnilička (47) jde o dvaatřicet let později stejnou cestou.

Po skandálním účinkování v papalášské merendě v teplickém hotelu Prince de Ligne odmítl rezignovat na ministerský post šéfa Národní sportovní agentury Zaštiťují ho někteří mocní z tuzemského sportu s přitakáním premiéra Andreje Babiše.

Hokejový šampion z Nagana Hnilička sedí coby šéf NSA na skoro 12 miliardách erárních korun, které se mají rozdělit mezi jednotlivé sporty. Své lpění na funkci s měsíčním platem 170 000 korun z peněz daňových poplatníků vysvětloval mumláním v monologu. Zdůrazňoval, že se vzdal poslaneckého mandátu, jenž by mu na podzim stejně vypršel, a pak před otázkami médií na mejdan u teplického kmotra Bendy »statečně« zdrhnul jako harant od rozbitého okna. V parlamentní trafice se přitom motal jako lesní včela…

A ve světě tuzemského sportu to vře! Hniličku podpořily persony jako hlava České unie sportu Jansta, Jágr, Špotáková či Štěpánek. Naopak se proti němu šikuje obří opozice včetně obou pražských fotbalových »S«.

„Myslel jsem si, že po vyšehradské aféře pánů Prymuly a Faltýnka vysoko postaveným lidem snad dojde, že ani oni si nemůžou dovolit úplně všechno. Což tímhle asi padá. Vracíme se do doby před rokem 1989, kdy byli lidi, kteří si mohli dovolit všechno, a pak zbytek, který na ně vydělával,“ řekl serveru sport.cz legendární hokejista Jiří Hrdina. „Hnilička se vzdá poslaneckého mandátu, ale v čele NSA zůstane. Je to výsměch všem slušným lidem. Bude se rozdávat 12 miliard a on si to nemůže nechat ujít,“ napsal Hrdina na svůj Twitter.

Monolog a pryč!

Otázka novinářů: „Kdo vás pozval na to setkání?“

Hnilička: „Bylo to zmíněno. Přijel jsem pogratulovat letitému známému a při té příležitosti jsem tam mluvil i s Jiřím Šlégrem a se zástupci judistického oddílu, s kterými jsem pravidelně v kontaktu. Ale ono to... Za poslední tři roky já jsem v kontaktu se spoustou organizací, takže jak už jsem říkal, víc už asi není potřeba, abych k tomu něco dalšího říkal. Tu odpovědnost, kterou jsem přijal... Tak pro mě to není jednoduché, protože je to hloupá lidská chyba, hloupé rozhodnutí. Dneska stojím tady, kdy musím ukončit svůj mandát.“

V této chvíli se novináři chystali položit další otázky k mejdanu, jenže Hnilička pod křídlem tiskového mluvčího NSA prchnul.