Priske: Uchennův zákrok? Nemusel se tak zachovat, ale rozzlobil mě někdo jiný

Nešel Uchenna do zbytečného risku?

„Samozřejmě nebylo nutné se takhle zachovat, ale mě nejvíc rozzlobilo, co této situaci předcházelo, co k tomu vedlo. Byla to ztráta míče ve středu hřiště, myslím, že tam byl Adam Ševínský. Odevzdali jsme balon, proto přišel ten pas. Uche udělal tuhle věc, viděl jsem nějaké obrázky a penalta to nebyla.“

Zápas to pro vás byl trochu klasický. Nedali jste šance, rozhodovali až postupně. Je to velký problém na začátku sezony?

„Nebral bych to jako nějakou naši zásadní nebo obrovskou bolest. Pokud bych si měl vybrat, preferoval bych jiný průběh zápasu, abychom šance proměnili. Jasně, bavili jsme se na tom na tiskovkách po Jablonci, Aktobe, myslím, že i po Boleslavi. Nahlížet se na to dá i tak, že se aspoň do těch šancí dostaneme, ale na to, že jsme měli za sebou zápas ve čtvrtek v Evropě, hráli jsme velmi dobré utkání.“

Šanci dostal Magnus Kofod Andersen. Splnil úkoly?

„Myslím, že navázal na výkon z utkání s Aktobe ve čtvrtek. Speciálně v prvním poločase odehrál velmi dobrý zápas, v něm byl trochu odvážnější, co se týče přihrávek vpřed. Společně s Lukášem Sadílkem byl motor naší zálohy. Není lehké jít do hry, když sedíte na střídačce. Dal gól, to mu přeju.“

Albion Rrahmani skóroval potřetí v řadě. Jde nahoru?

„Nedovedu posoudit, jestli je jiný, než byl na jaře. Vidím ho jako dobrého kluka, je disciplinovaný, profesionál. Má to v noze, umí trefit branku, jsem obecně spokojený, že naše desítky a ofenzivní hráči střílí branky. Dneska to byl Albion a Šulo, ve čtvrtek Kuchta a Birma. Ale důležité je i to, jakým způsobem nám pomáhají do defenzivy.“