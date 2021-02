Chodí si po ulicích Melbourne, s koučem Vaňkem a fyzioterapeutem Zitzelsbergerem zajdou do restaurací na jídlo. Tenistka Petra Kvitová (30) je ráda, že u protinožců zažívá podmínky před covidem, má to ale háček.

V Austrálii neplatí tak přísná opatření jako v Česku. A tak mohou tenisté, které čeká od 8. února v Melbourne první grandslam sezony, trajdat venku. To je i případ Kvitové. Hotový ráj. „Je pravda, že zatím je to pro mě docela zvláštní, protože najednou jdete po městě a skoro všechno je otevřené. Všechny restaurace, lidi všude venku, teď byl navíc ještě víkend, takže o to více lidí všude bylo a o to větší překvapení to bylo,“ prozradila pro Radiožurnál.

Zároveň však vyjádřila jistou obavu: „Je to zvláštní, za chvilku si na to určitě rychle zvykneme a pak bude zase strašně těžké se vrátit zpátky.“ Tak snad Petra vydrží v Melbourne až do soboty 20. února, kdy je v plánu finále ženské dvouhry.