Místo toho, aby se snažil jít ve stopách otcovy sportovní kariéry, byť ta byla nakonec pošpiněna dopingem, vydal se syn cyklisty Lance Armstronga (49) Luke David (21) možná špatnou cestou. Čelí totiž obvinění ze sexuálního zneužití nezletilé dívky!

Čin se měl stát v červnu 2018 po večírku v americkém Austinu, kdy se údajná oběť měla nechat v opilosti odvézt domů a probrat se na Lukeově gauči během pokusů o sex. Policistům ovšem dívka, jíž tehdy bylo šestnáct let, událost nahlásila až loni na podzim.

Od Armstrongových přišel rychle jasný vzkaz, že je to celé nesmysl. „To, co se stalo před třemi lety, nebyl zločin ani sexuální útok,“ prohlásil nekompromisně advokát Randy Leavitt pro KXAN. „Šlo o vztah dvou mladých lidí, kteří spolu během léta měli sex vícekrát a dobrovolně, a kteří šli nakonec každý jinou cestou. Vůbec by se to nemělo řešit a už vůbec ne po takové době,“ dodal zástupce slavné rodiny s vírou, že se na základě vyšetřování a získaných důkazů podaří očistit jméno Lanceova synátora.