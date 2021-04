Harry Trpišovský! Trenér Slavie by se před Arsenalem mohl inspirovat v Bradavicích

Do zápasu sezony s Arsenalem jde s rozpadlou obranou a nejistotou v bráně. Kdy jindy než dnes večer (21:00, ČT sport) by měl trenér Slavie Jindřich Trpišovský (45) vytáhnout tajemná kouzla a čáry? Jako z britské ságy.

Slávističtí soupeři zvučného jména se už několikrát přesvědčili o schopnostech kouče Trpišovského. Tu nečekané jméno v základní jedenáctce, támhle netradiční rozestavení nebo utajený taktický tah. Intuice, nebo snad kouzla? Předpoklady pro druhou variantu by tu byly!

Vždyť český Jindřich se do angličtiny překládá jako Harry, a tak se jmenuje stejně jako slavný čarodějnický učeň Potter. Nezdá se, že by vysoké čelo slávistického kouče skrývalo rovněž nějakou jizvu, ale i bez ní by se pár podobností našlo: jeden sbíral zkušenosti v bradavické škole čar a kouzel, ten druhý v Horních Měcholupech. Zatímco Harry pomocí nadpřirozených schopností musel porazit ničemu Voldemorta, Jindřich si k ovládnutí českého fotbalu vystačí se svými schopnostmi.

„Už je mi dost let, abych věřil na kouzla. Vlastně je ani nepotřebujeme, stačí lepší výkon,“ hlásil ještě coby kouč Liberce, aby v Edenu vše dotáhl k dokonalosti. Na druhou stranu, před zápasem roku s Arsenalem by se možná i jemu pár tipů od Harryho Pottera hodilo!

Jaké triky by mohl čaroděj Jindra použít?

Zapomeňte na Rangers: kouzlo Obliviate

Slavia je podruhé za dva roky ve čtvrtfinále Evropské ligy, ale fantastický úspěch kalí skandál s údajnou rasistickou nadávkou Ondřeje Kúdely směrem ke Glenu Kamarovi. Čistá hlava by se červenobílým před další bitvou na ostrovech hodila.

Světlo v brankářské tmě: kouzlo Lumos

Ani kouzelníci z Bradavic nevyléčí těžká zranění mávnutím hůlky. Prokopnutá hlava brankáře Koláře si žádá zvážení rizika, byť mu lékař chytání povolil. Díky malému kouzlu by se trenérům mohlo rozsvítit nad rébusem, koho ze čtveřice Kolář, Kovář, Stejskal a Vágner pošlou do brány.

Neprůchozí štít: kouzlo Protego

Kúdela chybí kvůli antibiotikům a bolavému nosu, Deli má koronavirus, Kačaraba není na soupisce pro EL a Trpišovský má k ruce jediného stopera Zimu. Štítové kouzlo, které by útočníkům Arsenalu znemožnilo projít, by se hodilo milionově!

Odemčení obrany: kouzlo Alohomora

Zázrak Sima si kvůli červené kartě o víkendu v lize odpočinul, góly by mohl vykouzlit chovatel Kuchta nebo africký mág Olayinka. Když k tomu čaroděj Jindra vykouzlí patrona Stanciua, který ochrání všechny útočné výpady Slavie, je vyhráno!

Zmatení nepřítele: kouzlo Confundus

Tyhle čáry Trpišovský umí, a zvlášť v Evropě! Soupeře dokáže zaskočit nečekaným krokem, občas se hraje bez klasického útočníka, jindy třeba na tři obránce. Ve spojení s kouzlem umožňujícím proniknutí do mysli trenéra Arsenalu Artety smrtící.